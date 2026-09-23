Alcaraz incorona Zverev: “Probabilmente è il miglior giocatore del mondo”

Carlos Alcaraz incorona Alexander Zverev. Alla vigilia della Laver Cup, lo spagnolo ha indicato il tedesco come “probabilmente il miglior giocatore del mondo in questo momento“, ai microfoni di Stan Sport. Una valutazione che fotografa il peso dei risultati ottenuti da Zverev nel 2026 e, allo stesso tempo, apre una riflessione sul reale equilibrio ai vertici del tennis maschile.

“Averlo nella nostra squadra sarà una grande arma che potremo utilizzare durante il week end“, ha aggiunto Alcaraz, sottolineando il valore di un giocatore che arriva all’appuntamento londinese forte di una stagione senza precedenti nella propria carriera.

Zverev ha infatti conquistato nel 2026 i primi due Slam della carriera, imponendosi al Roland Garros e allo US Open. Un bottino che gli consente di aver vinto più Major dello stesso Alcaraz e di Jannik Sinner nell’anno in corso. Lo spagnolo ha aperto la stagione trionfando all’Australian Open, mentre l’italiano si è aggiudicato Wimbledon. I tre hanno così conquistato gli ultimi 12 titoli del Grande Slam.

Il dato più interessante, però, emerge dal confronto tra ranking ATP e Race. Sinner è ancora il numero uno del mondo nella classifica ATP, con Alcaraz terzo, mentre Zverev guida la Race, che riflette esclusivamente il rendimento della stagione in corso.

È proprio questa discrepanza a rendere particolarmente significativa l’investitura di Alcaraz: il tedesco non è il leader del ranking, ma i risultati ottenuti nel 2026 lo collocano al vertice della corsa stagionale. Da notare che poi, dal 2023, il teutonico sia sempre stato sconfitto da Jannik e nel 2026 non abbia ottenuto alcun titolo 1000 a differenza dei cinque del pusterese.

Le parole dell’iberico arrivano inoltre in un momento particolare per i due principali rivali. Alcaraz e Sinner hanno dovuto fare i conti con problemi fisici che ne hanno condizionato il percorso, mentre Zverev ha trasformato la continuità del proprio rendimento in due successi Slam, riuscendo a completare il salto di qualità che aveva inseguito per anni.