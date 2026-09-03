Alcaraz, dopo aver concesso un set, domina Faria e approda ai sedicesimi dello US Open

Nel secondo turno dello US Open, Carlos Alcaraz, dopo aver concesso il primo set, domina il portoghese Jaime Faria, numero 72 del ranking ATP, 4-6 6-0 6-3 6-2 in due ore e quaranta minuti e approda ai sedicesimi di finale. Nel prossimo turno il detentore del titolo sfiderà il cinese Yibing Wu.

Lo spagnolo difende a zero il turno di battuta inaugurale. Il lusitano replica per l’1-1. Nel sesto gioco il tennista portoghese salva la palla del possibile 2-4 e nel settimo sfrutta la seconda occasione per il break del 4-3. Faria consolida il vantaggio con il 5-3 e chiude 6-4 al primo set point sull’errore di diritto della testa di serie numero due.

Il primo set perso nel torneo scuote lo spagnolo. Il detentore del titolo, dopo aver salvato due palle dello 0-1, tiene il primo gioco sull’errore di rovescio del lusitano, firma il break del 2-0 con il vincente di diritto e allunga sul 3-0 con lo smash. Quello del murciano è un autentico monologo che si chiude con il 6-0 sancito dall’errore di diritto del lusitano.

Nel terzo parziale la testa di serie numero due rompe l’equilibrio con il break del 3-1, ultimo di una serie di tre giochi vinti dal giocatore in risposta, non concede nulla al servizio e, dopo aver mancato due palle set nell’ottavo game, capitalizza la terza possibilità sfruttando l’errore di rovescio di Faria per il 6-3.

Lo spagnolo, ormai in controllo delle operazioni, opera il break al terzo gioco con l’errore gratuito di rovescio del portoghese per il 2-1 e allunga sul 3-1. Alcaraz toglie nuovamente il servizio all’avversario per il 4-1, sigla il 5-1 con il servizio e griffa il definitivo 6-2 con la prima vincente.

Alcaraz conclude la sua prova con tre ace, commette quattro doppi falli e serve il 62% di prime. Lo spagnolo vince il 72% di punti sulla prima palla di servizio e il 70% sulla seconda. Alcaraz chiude la sua prova con 43 vincenti e 29 gratuiti e vince il computo dei punti 125-86.