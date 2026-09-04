Alcaraz domina contro Wu ed accede facilmente agli ottavi degli US Open

Continua senza problemi il cammino di Carlos Alcaraz agli US Open 2026. Lo spagnolo ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale dopo aver demolito il cinese Wu Yibing in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-1 dopo due ore e venti minuti di gioco. Davvero tutto molto semplice per il numero tre del mondo, che adesso negli ottavi incrocerà l’americano Tommy Paul, che ha superato il kazako Alexander Bublik al quinto set.

Alcaraz ha concluso con sei ace contro il solo di Wu, mentre sono stati quattro i doppi falli dello spagnolo rispetto ai cinque del cinese. Alla fine il tennista iberico ha vinto il 69% dei punti quando ha servito la prima ed il 50% con la seconda. Alcaraz ha concluso con 21 vincenti contro i 12 di Wu, che ha invece commesso più errori non forzati (40 contro 33).

Subito break in apertura per Alcaraz, che poi ha mancato altre due occasioni nel terzo game per scappare 3-0. Nel sesto game lo spagnolo si concede un classico suo momento di rilassamento e va sotto 0-40, perdendo il servizio. Alcaraz, però, reagisce prontamente e nel settimo game strappa ancora la battuta al cinese. Nel nono game arriva un altro break da parte di Alcaraz, che chiude così il primo set in suo favore per 6-3.

Ottimo avvio anche di Alcaraz nel secondo set, con il break in apertura. Altro momento di flessione da parte dello spagnolo, che subisce il controbreak nel terzo gioco. Alcaraz manca una palla break sia nel quarto sia nel sesto game e poi è lui ad annullarne una nel settimo gioco. Il break per lo spagnolo arriva nel decimo gioco, prendendosi così il set per 6-4.

Il terzo set è un monologo di Alcaraz, anche se in apertura deve affrontare due palle break. Superato quel momento, il numero tre del mondo strappa il servizio al cinese nel quarto e nel sesto game. Il set finisce 6-1 per Alcaraz, che si qualifica per gli ottavi.