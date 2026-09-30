Alberto Bruttomesso, stop cautelare per il corridore italiano: contestata una violazione del codice antidoping

Alberto Bruttomesso è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping. Il provvedimento è stato disposto quest’oggi nei confronti del giovane corridore italiano della Bahrain Victorious, al termine dell’iter avviato dalla Procura Nazionale Antidoping sulla base di un controllo effettuato da NADO Italia.

Il ventiduenne veneto è chiamato a rispondere di una possibile violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del codice antidoping. Le norme riguardano, rispettivamente, la presenza in un campione di una sostanza vietata, o dei relativi metaboliti o marcatori, e l’uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo proibiti.

Al momento non è stata resa pubblica la sostanza individuata nel controllo. È un elemento ancora da chiarire e sul quale le autorità antidoping italiane non hanno fornito dettagli ufficiali. Saranno quindi i prossimi passaggi del procedimento a delineare con maggiore precisione i contorni della vicenda.

Un aspetto è però fondamentale: quella adottata nei confronti di Bruttomesso è una misura cautelare e non una sanzione definitiva. La sospensione non equivale dunque a un accertamento conclusivo di colpevolezza. Il procedimento dovrà proseguire secondo le procedure previste dalla normativa antidoping e soltanto al termine dell’iter sarà possibile stabilire eventuali responsabilità e conseguenze sportive.

La Bahrain Victorious ha preso atto del provvedimento e ha confermato pubblicamente di essere a conoscenza della sospensione del proprio corridore. Il team ha inoltre assicurato il proprio sostegno a Bruttomesso durante questa fase e ha manifestato la volontà di collaborare con gli organismi antidoping incaricati degli accertamenti.

Nel frattempo, la squadra ha deciso di sospendere il corridore da ogni attività con effetto immediato. Bruttomesso non potrà quindi prendere parte alle attività sportive della formazione fino a nuovi sviluppi sul caso.

La vicenda entra così nella fase degli accertamenti. Restano da conoscere la sostanza eventualmente rilevata e soprattutto l’esito finale del procedimento. Per il momento, dunque, l’unico dato ufficiale è la sospensione cautelare disposta dal Tribunale Nazionale Antidoping: per eventuali ulteriori provvedimenti bisognerà attendere l’evoluzione dell’indagine.