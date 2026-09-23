Al via gli Europei di canoa slalom a Ivrea: l’Italia punta in alto

C’è l’ultimo sforzo da affrontare prima di dichiarare ufficialmente conclusa una stagione lunga e impegnativa. Il mirino è puntato su un nuovo prestigioso obiettivo. Sarà l’affascinante cornice dello Stadio della Canoa di Ivrea a ospitare, da oggi fino a sabato 26 settembre, i Campionati Europei di canoa slalom.

Sarà una competizione dai grandi numeri in considerazione dei 184 atleti presenti in rappresentanza di ventotto nazioni: non è sbagliato parlare di una rassegna iridata su scala ridotta perché la quasi totalità degli atleti ai vertici mondiali è europea. Le gare si svolgeranno lungo le rapide della Dora Baltea, uno dei percorsi più tecnici e impegnativi dell’intero panorama internazionale.

Ad inaugurare la rassegna continentale, dopo l’odierna cerimonia di apertura, sarà l’intensa giornata di giovedì 24 con batterie di canoa e kayak in mattinata e il pomeriggio dedicato all’assegnazione dei primi titoli con la disputa delle affascinanti gare a squadre.

Il programma proseguirà nella giornata di venerdì 25 con le fasi decisive di kayak e canoa al maschile e al femminile. La suggestiva chiusura sarà invece dedicata, sabato 26, al kayak cross, disciplina che acquisirà ulteriore fascino con la disputa della gara in notturna.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza con un contingente di quattordici unità e non può che puntare a svolgere un ruolo da assoluta protagonista. Sembra auspicabile ipotizzare come principali frecce della spedizione tricolore Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, dominatori della stagione di Coppa del Mondo nel kayak, e di Raffaello Ivaldi e Marta Bertoncelli, atleti capaci di centrare almeno un podio nel corso della stagione del massimo circuito internazionale.