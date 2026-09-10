Ai Ogura, niente GP di San Marino: salta anche Misano per l’infortunio

Ai Ogura salterà anche il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. Il pilota giapponese della Trackhouse Racing non sarà al via del prossimo appuntamento della top-class a Misano, in programma questo fine settimana.

Gli ultimi controlli medici effettuati a Barcellona hanno infatti confermato che la frattura al pollice della mano sinistra, rimediata durante un allenamento alla vigilia del Gran Premio d’Aragona, non è ancora sufficientemente consolidata per consentirgli di tornare in pista in condizioni di piena sicurezza.

La decisione mette così fine alle speranze di Ogura di rientrare già a Misano e prolunga uno stop che, per il pilota nipponico, sta assumendo un peso sempre maggiore anche in ottica campionato. Dopo aver saltato il precedente appuntamento, Ogura sarà costretto a rinunciare anche alla gara di casa del team, perdendo un’altra preziosa occasione per limitare i danni nella classifica iridata.

A differenza di quanto accaduto ad Aragon, questa volta la Trackhouse Racing ha scelto di non ricorrere a un sostituto. In Spagna, al posto di Ogura, era sceso in pista Lorenzo Savadori, ma a Misano la squadra schiererà soltanto Raul Fernandez. Una scelta che riduce dunque a una sola moto la presenza della formazione statunitense nel Gran Premio di San Marino.

Per Ogura, ora, la priorità è recuperare completamente dall’infortunio senza forzare i tempi. Il pilota resterà in Spagna per proseguire il programma di riabilitazione, con l’obiettivo di tornare in sella in occasione del prossimo Gran Premio d’Austria. La speranza è che nelle prossime settimane il processo di consolidamento della frattura possa procedere senza ulteriori intoppi e permettergli di presentarsi al Red Bull Ring nelle condizioni necessarie per guidare al meglio.