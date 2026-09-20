Agnes Ngetich domina la mezza maratona dei Mondiali e firma un nuovo record del mondo!

Agnes Jebet Ngetich conferma il pronostico della vigilia e vince per dispersione la mezza maratona valevole per i Campionati Mondiali di corsa su strada 2026, in corso di svolgimento a Copenaghen. La fenomenale runner keniana ha dominato la scena nella capitale danese, rimanendo da sola già nelle battute iniziali (15:12 e dieci secondi di vantaggio dopo 5 km) e trionfando con un vantaggio abissale sul resto della concorrenza.

Ngetich, passata al decimo chilometro in 30:39, si è resa protagonista di una prestazione notevole tagliando il traguardo con il tempo di 1h05:15 e battendo per un solo secondo il record del mondo in una mezza maratona per sole donne. La campionessa iridata di cross in carica ha abbassato di un soffio il precedente limite fissato dalla connazionale Peres Jepchirchir a Gdynia nel 2020, ribadendo il suo status di big globale della specialità potendo contare su due dei tre migliori tempi di sempre nella 21,097 km.

Doppietta keniana completata da Veronica Loleo, argento in 1h06:05 battendo in volata Florence Niyonkuru, che si è aggiudicata la medaglia di bronzo realizzando il nuovo record nazionale del Ruanda in 1h06:08. Discreta la gara dell’azzurra Elvanie Nimbona, 21ma in 1h09:14 (non troppo lontana dal personale di 1h08:38 dello scorso marzo a Berlino), mentre la primatista tricolore Sofiia Yaremchuk ha fatto tanta fatica chiudendo nelle retrovie in 1h14:31.