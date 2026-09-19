Atletica
Agathe Guillemot trionfa sul miglio ai Mondiali di corsa su strada, grande sorpasso nel finale
La francese Agathe Guillemot ha trionfato sul miglio ai Mondiali di corsa su strada, la competizione organizzata da World Athletics e giunta alla sua seconda edizione. La transalpina si è imposta sui 1609,34 metri con il tempo di 4:22.74 (miglior prestazione mondiale stagionale, ma è una disciplina disputata molto poco sull’asfalto durante l’annata agonistica) e ha conquistato il titolo più importante della propria carriera, battendo eccezionali interpreti del mezzofondo internazionale.
La 27enne transalpina, quarta agli ultimi Mondiali Indoor e agli Europei di Birmingham sui 1500 metri, ha sostenuto un bel ritmo nel primo chilometro sulle vie di Copenhagen (Danimarca) e poi si è distinta sul lungo rettilineo conclusivo: l’etiope Freweyni Hailu è partita molto lunga e ha provato a fare selezione, ma Guillemot è rientrata passo dopo passo, ha affiancato l’africana negli ultimi 150 metri, l’ha superata e si è involata verso il traguardo, rimanendo un paio di secondi sopra il record del mondo.
Hailu ha replicato l’argento conquistato due anni fa a Riga, quando la sua connazionale Diribe Welteji firmò il primato di 4:20.98, giungendo all’arrivo con il tempo di 4:24.35. Bronzo al collo della keniana Mirriam Cherop (4:25.71), capace di precedere la padrona di casa Annemarie Nissen (4:26.78) e la connazionale Naomi Korir (4:29.15). La nostra Ludovica Cavalli ha chiuso al 28mo posto con il crono di 4:41.55 (personale su strada, in pista vanta un 4:30.15, ormai vecchio di due anni).