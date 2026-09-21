A quante settimane da n.1 è arrivato Jannik Sinner? Il confronto con i grandi nella classifica storica

Il numero 90 non è più soltanto una cifra: per Jannik Sinner rappresenta una nuova tappa nella storia del tennis. Con l’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 21 settembre, il 25enne altoatesino ha iniziato la sua 90ª settimana complessiva al vertice della classifica mondiale, entrando sempre più profondamente in una dimensione che appartiene a un gruppo ristretto di campioni.

E il prossimo obiettivo è già visibile. La soglia delle 100 da numero uno è distante appena dieci settimane. Un traguardo che, se raggiunto, avrebbe un peso ancora maggiore considerando i nomi che compaiono nella graduatoria all-time.

Subito oltre quella quota, infatti, c’è Andre Agassi. L’ex campione statunitense ha occupato la prima posizione per 101 settimane complessive ed è attualmente nono nella classifica storica. Jannik, con 90 settimane, è decimo: per affiancarlo dovrà aggiungere altre 11 settimane al proprio conteggio, mentre per scavalcarlo ne serviranno 12.

La scalata del pusterese alla vetta del ranking ATP è cominciata il 10 giugno 2024. A 22 anni, l’azzurro è diventato il primo italiano, tra uomini e donne, a raggiungere il numero uno mondiale del singolare dall’introduzione del ranking computerizzato ATP nel 1973.

Il primo periodo trascorso al comando è stato particolarmente lungo: 65 settimane consecutive. Un risultato che lo aveva già collocato in una cerchia molto ristretta, perché prima di lui soltanto Roger Federer, Jimmy Connors, Lleyton Hewitt e Novak Djokovic erano riusciti a rimanere almeno un anno consecutivo al numero uno nel corso del loro primo regno.

Il percorso, però, ha conosciuto anche una parentesi lontano dalla vetta. Dopo aver perso il primato nel 2025, Sinner è tornato numero uno nella settimana del 3 novembre, portando a 66 il totale delle settimane trascorse al comando.

La svolta successiva è arrivata nell’aprile 2026. I risultati ottenuti tra Indian Wells, Miami e Montecarlo gli hanno permesso di riprendersi il primo posto e, dal 13 aprile, l’altoatesino ha inaugurato la sua 67ª settimana complessiva in vetta, strappando il primato allo spagnolo Carlos Alcaraz col successo nella finale del Principato, proprio contro Carlitos. Da quel momento non ha più ceduto lo scettro.

L’ultimo aggiornamento del ranking vede Sinner a quota 11.500 punti, con Alexander Zverev secondo e minaccioso a 9.690. Il distacco tra i due è quindi di 1.810 punti.

La situazione potrebbe diventare più complessa nelle prossime settimane. Sinner deve infatti gestire una consistente quantità di punti conquistati nella parte conclusiva della stagione 2025, mentre Sasha ha meno punti da difendere. A questo si aggiunge il dato della Race ATP, nella quale il tedesco precede l’italiano, è che dà un quadro più preciso della situazione.

La corsa al numero uno di fine anno resta dunque aperta e il calendario dei prossimi tornei avrà un’importanza particolare.

CLASSIFICA ALLTIME SETTIMANE DA N.1 DEL MONDO

1. Novak Djokovic – 428

2. Roger Federer – 310

3. Pete Sampras – 286

4. Ivan Lendl – 270

5. Jimmy Connors – 268

6. Rafael Nadal – 209

7. John McEnroe – 170

8. Bjorn Borg – 109

9. Andre Agassi – 101

10. Jannik Sinner – 90