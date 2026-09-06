A Crans Montana vince Thriston Lawrence ai playoff: 2º titolo consecutivo in Svizzera

Si è deciso ai play off l’appuntamento svizzero che ha tenuto impegnati alcuni dei migliori golfisti del Dp World Tour questa settimana sui fairway di Crans Montana. A uscire vincitore tra Thriston Lawrence e Paul Casey è stato il sudafricano, che grazie ad un birdie alla 5ª buca di spareggio vince per la 2ª volta consecutiva l’Omega European Masters.

Per Lawrence, che ha girato nell’ultima giornata in -8, si tratta del 6º titolo in carriera e della terza top 10 in stagione. Ottimo, tuttavia, anche il torneo di Paul Casey che, dopo aver raggiunto la vetta a -18 sul totale, ha chiuso le 5 buche di play off con 5 par dimostrando, a 49 anni, di saper ancora mantenere un ritmo di gioco molto elevato. Appena dietro, in 3ª piazza, il britannico Harry Hall a -17 mentre 5º posto per Francesco Laporta, uno degli azzurri ad aver passato il taglio venerdì sera, insieme agli spagnoli Angel Ayora, Eugenio Chacarra e Angel Hidalgo e l’austriaco Bernd Wiesberger.

Il pugliese, 35enne, ha chiuso a -16 con un ultimo giro in -5 con 2 bogey, 5 birdie e 1 eagle e si è preso la 3ª top 5 stagionale. Più indietro, invece, gli altri italiani. Stefano Mazzoli e Edoardo Molinari hanno chiuso a -7 in T39 mentre Guido Migliozzi a -3 in T57. Appena dietro a -2 in T61 Gregorio De Leo, l’ultimo degli azzurri ad aver passato il taglio. Matteo Manassero e Renato Paratore hanno infatti chiuso rispettivamente a -1 e -2 i primi due giorni, risultati non abbastanza bassi per permettere loro di giocare il week end.

Dopo la tappa svizzera, che valeva 3,75 milioni di dollari di montepremi, il circus europeo si sposterà la prossima settimana in Irlanda per l’Irish Open che si svolgerà dal 10 al 13 settembre.