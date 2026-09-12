A che ora Marcell Jacobs oggi, Ultimate Championship 2026: programma preciso, tv, avversari, streaming

Marcell Jacobs sarà uno dei protagonisti azzurri impegnati nella seconda giornata dell’Ultimate Championship 2026, neonata competizione globale organizzata da World Athletics in corso di svolgimento a Budapest che garantisce un montepremi complessivo di 10 milioni di dollari e mette in palio un assegno da 150.000 dollari ai vincitori di ogni singola gara individuale.

Lo sprinter azzurro torna in gara un mese dopo l’infortunio muscolare accusato nella finale degli Europei di Birmingham, quindi la sua effettiva condizione rappresenta un’incognita ed è difficile ipotizzare quale potrà essere il suo livello a cospetto di quasi tutti i velocisti più forti al mondo, a partire dal giamaicano campione iridato Oblique Seville. I primi quattro classificati di ogni semifinale passeranno il turno, con la finale prevista sempre stasera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Marcell Jacobs nei 100 metri all’Ultimate Championship 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (semifinale su Rai 2, finale su RaiSportHD) e Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS ULTIMATE CHAMPIONSHIP

Sabato 12 settembre

Ore 19.27 100 metri, semifinali – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Max

Ore 20.49 100 metri, eventuale finale – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max

AVVERSARI MARCELL JACOBS

Corsia 2: Ackeem Blake (Giamaica, 9.88 di personale, 9.94 di stagionale)

Corsia 3: Marcell Jacobs (Italia, 9.80, 9.96)

Corsia 4: Kayinsola Ajayi (Nigeria, 9.84, 9.84)

Corsia 5: Akani Simbine (Sudafrica, 9.82, 9.93)

Corsia 6: Kenneth Bednarek (USA, 9.79, 9.87)

Corsia 7: Emmanuel Eseme (Camerun, 9.83, 9.83)

Corsia 8: Ronal Longa (Colombia, 9.85, 9.85)

Corsia 9: Ronnie Baker (USA, 9.83, 9.88)

PROGRAMMA MARCELL JACOBS ULTIMATE CHAMPIONSHIP: COME VEDERLO TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la semifinale e RaiSportHD per l’eventuale finale, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.