A che ora le qualifiche di F1 su TV8, GP Azerbaijan 2026: programma in chiaro

Il quindicesimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul tracciato di Baku, dove si deciderà il poleman, e l’attesa dei tifosi italiani è tutta per le Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc, che proveranno a battere l’italiano Kimi Antonelli.

Venerdì 25 settembre, dalle ore 14.00 alle ore 15.00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP d’Azerbaijan, quindicesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Differita alle ore 17.00 delle sole qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

Per il resto le qualifiche del quindicesimo fine settimana di gara della F1, il GP d’Azerbaijan, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO GP AZERBAIJAN F1 2026

Venerdì 25 settembre

10.30-11.30 F1, GP Azerbaijan: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

14.00-15.00 F1, GP Azerbaijan: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita ore 17.00 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita ore 17.00 in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita ore 17.00 gratuita su tv8.it (solo qualifiche).

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8

Venerdì 25 settembre

17.00-18.15 F1, GP Azerbaijan: qualifiche – Differita TV8 HD, tv8.it