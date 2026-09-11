A che ora Larissa Iapichino oggi, Ultimate Championship 2026: programma preciso, tv, avversarie, streaming

Oggi venerdì 11 settembre (ore 20.53) andrà in scena la gara di salto in lungo femminile nell’ambito degli Ultimate Championship, la neonata competizione organizzata da World Athletics e che ha già preso la nomea di Mondiale dei Mondiali. A Budapest (Ungheria) si affronteranno i migliori atleti del panorama internazionale, con in palio un montepremi complessivo di dieci milioni di dollari: i vincitori di ogni gara si garantiranno un assegno di importo pari a 150.000 dollari.

Larissa Iapichino sarà tra le grandissime protagoniste: dopo essersi laureata Campionessa d’Europa all’aperto, aver siglato il nuovo record italiano (7.12), essersi messa al collo l’argento ai Mondiali Indoor e aver chiuso la finale di Diamond League al secondo posto, la fuoriclasse toscana andrà a caccia del colpaccio nella capitale magiara, dove non sarà della partita la formidabile statunitense Tara Davis, Campionessa Olimpica e Campionessa del Mondo, a causa di un incidente stradale frontale.

La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, dovrà vedersela contro avversarie di un certo calibro: la statunitense Monae’ Nichols, che a Bruxelles l’ha battuta per cinque centimetri, le altre americane Alyssa Jones e Claire Bryant, la britannica Jazmin Sawyers (argento nella rassegna continentale di Birmingham), la portoghese Agate De Sousa, la francese Hilary Kpatcha e la burkinabé Marthe Koala (subentrata al posto di Davis).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara di salto in lungo femminile agli Ultimate Championship con Larissa Iapichino in pedana. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, gratis e in chiaro, e su Sky Sport Max (canale 206) per gli abbonati; prevista la diretta streaming su Rai Play (gratis), Sky Go, NOW (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LARISSA IAPICHINO ULTIMATE CHAMPIONSHIP OGGI

Venerdì 11 settembre

Ore 20.53 Salto in lungo femminile, con Larissa Iapichino – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.