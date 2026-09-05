A che ora Larissa Iapichino oggi, Diamond League Bruxelles 2026: programma esatto, avversarie, tv

Occorrerà attendere quasi la fine delle gare per vedere all’opera Larissa Iapichino alle Finali di Diamond League 2026 di atletica leggera: a Bruxelles, in Belgio, l’azzurra prenderà parte alla gara del salto in lungo femminile, alla quale sono qualificate sette atlete.

La gara, infatti, prenderà il via alle ore 20.48, e le sei avversarie dell’azzurra saranno le statunitensi Alyssa Jones, Monaé Nichols e Claire Bryant, la portoghese Agate de Sousa, la transalpina Hilary Kpatcha e la belga Noor Vidts.

La diretta tv delle Finali di Diamond League del salto in lungo femminile con Larissa Iapichino sarà assicurata su Rai Sport HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA 2026

Sabato 5 settembre

20.48 Finale salto in lungo femminile con Larissa Iapichino – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Arena

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE ATLETICA 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ELENCO PARTECIPANTI

1 Larissa Iapichino (Italia)

2 Alyssa Jones (USA)

3 Agate de Sousa (Portogallo)

4 Hilary Kpatcha (Francia)

5 Monaé Nichols (USA)

6 Claire Bryant (USA)

7 Noor Vidts (Belgio)