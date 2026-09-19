A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Austria 2026

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Austria 2026 si disputeranno sabato 19 settembre dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della Spitzenklasse, al termine della quale saranno conferiti punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a modificarsi rispetto a quella del 13 settembre.

L’appuntamento austriaco è nato nel 1971 e, inizialmente, si svolgeva al Salzburgring, che rappresentava un contesto davvero peculiare. Il tracciato era difatti edificato in una valle alpina e, di conseguenza, aveva un caratteristico lay-out oblungo. Velocissimo, ma anche molto pericoloso, rappresentava una sfida per i piloti (Mick Doohan, ad esempio, disse che una sezione della pista era il suo tratto preferito nell’intero Motomondiale). Diventato inadeguato per gli standard di sicurezza sempre crescenti, fu stralciato dal calendario nel 1994.

Il GP d’Austria è dunque trasferito a Spielberg dal 1996. Fu un flop, perchè il disinteresse del pubblico portò alla cancellazione della gara dopo il 1997. Successivamente, l’impegno diretto della KTM nel Motomondiale, ha propiziato il ritorno dell’appuntamento nel contesto iridato. L’evento è risorto nel 2016. Non solo. Nell’epoca del Covid, il Red Bull Ring, è stato anche teatro di un paio di double header. Difatti, sia nel 2020 che nel 2021, ha ospitato l’estemporaneo Gran Premio di Stiria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Austria 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 19 settembre (orari italiani)

Ore 10:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP ARAGONA

Sabato 19 settembre (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP AUSTRIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.