A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Austria 2026: programma differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Austria di MotoGP si disputerà dalle ore 14:00 di domenica 20 settembre. La Spitzenklasse sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 11:00) e da quella della Moto2, programmata per le ore 12:15. Il warm-up, riservato alla MotoGP, farà da antipasto alle ore 9:40.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00

L’autodromo è ufficialmente denominato Red Bull Ring ed è l’autentica reincarnazione dell’Österreichring, mai utilizzato però nel Motomondiale. La pista austriaca usata dalle moto è stata quella del Salzburgring, presenza fissa in calendario dal 1971 al 1994. Il tracciato era splendido. Come disse Mick Doohan, era “veloce e pericoloso, ma correrci era una sfida ed era gratificante. Per me, rappresentava l’essenza delle corse motociclistiche”.

Nel 2025, in MotoGP vinse l’immancabile Marc Marquez (Ducati), che sul traguardo precedette l’altra Ducati di Fermìn Aldeguer (classificatosi alla piazza d’onore) e l’Aprilia di Marco Bezzecchi (issatosi sul gradino più basso del podio). In Moto2 si impose il brasiliano Diogo Moreira, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio dello spagnolo Angel Piqueras.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Austria 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 20 settembre

Ore 13.45, Gara Moto3, Differita in chiaro

Ore 15.05, Gara Moto2, Differita in chiaro

Ore 16.50, Gara MotoGP, Differita in chiaro

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP AUSTRIA

Domenica 20 settembre (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP AUSTRIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.