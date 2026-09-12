A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP San Marino 2026: programma qualifiche e Sprint in chiaro

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di San Marino 2026 avranno luogo sabato 12 settembre dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, alla conclusione della quale saranno assegnati punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella del 30 agosto.

Misano ha dovuto lottare per diventare un punto fermo del programma iridato, come è adesso. Entrato in calendario nel 1980, ha ospitato 7 edizioni del GP delle Nazioni o d’Italia e 3 del GP di San Marino. Poi, nel 1993, l’incidente che portò alla paralisi di Wayne Rainey fece cadere in disgrazia la pista. Gli organizzatori hanno però reagito con forza, effettuando un profondo ammodernamento, che ha tramutato l’autodromo in una struttura d’avanguardia, nonchè in un centro nevralgico del motociclismo italiano.

La riprova è data dal fatto che, negli ultimi anni, la pista dedicata alla memoria di Marco Simoncelli (in onore del quale è piantata anche una Quercia alla Curva 8), sia stata teatro di double header o recuperi di Gran Premi non disputati altrove. Oltre al doppio appuntamento ravvicinato nell’anno del Covid (2020), nel 2021 Misano ha tamponato l’assenza del GP di Thailandia (cancellato sull’onda lunga della pandemia), mentre nel 2024 ha coperto la data inizialmente affidata all’India e poi al Kazakistan, appuntamenti “fantasma”.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di San Marino 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 12 settembre

Ore 10:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP SAN MARINO

Sabato 12 settembre

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.