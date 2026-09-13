Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP San Marino 2026: programma gara in chiaro

Il Gran Premio di San Marino di MotoGP avrà luogo dalle ore 14:00 di domenica 13 settembre. La classe regina sarà il pinnacolo della giornata. Prima di essa, come d’abitudine, avremo la gara della Moto3 (il via alle ore 11:00) e quella della Moto2, programmata per le ore 12:15. Non è, viceversa, previsto alcun evento di contorno legato alla cosiddetta Bagger World Cup.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00

Sarà il culmine di un weekend particolarmente sentito dagli appassionati, che non mancano di accorrere in massa nell’autodromo romagnolo, regalando all’appuntamento un’atmosfera di enorme festa popolare. D’altronde, la Riviera è vicinissima e il clima aiuta. Il contesto è dunque legato alla volontà di divertirsi e questo tende a esaltare i piloti italiani, alcuni dei quali peraltro letteralmente di casa, essendo romagnoli purosangue.

Nel 2025, in MotoGP vinse Marc Marquez, in sella alla Ducati. El Trueno de Cervera precedette l’Aprilia di Marco Bezzecchi (secondo) e l’altra Ducati, griffata Gresini, del fratello Alex (terzo). In Moto2 si impose l’azzurro Celestino Vietti Ramus, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio di uno spagnolo, ossia José Antonio Rueda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di San Marino 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta gratis e in chiaro su TV8; nonché per gli abbonati anche su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 13 settembre

Ore 11:00, Gara MOTO3, Diretta in chiaro

Ore 12:15, Gara MOTO2, Diretta in chiaro

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP, Diretta in chiaro

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP SAN MARINO

Domenica 13 settembre

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: TV8.it per tutti / SkyGO e Now per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.