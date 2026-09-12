A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Spagna 2026: programma qualifiche, differita in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026 di F1 avranno luogo sabato 12 settembre dalle ore 16:00 alle ore 17:00. Verrà dunque conferita la prima pole position di sempre sul nuovo tracciato denominato “Madring”, che in questi giorni sta facendo il suo esordio assoluto nel contesto del Mondiale di F1. Lo spostamento della gara da Barcellona alla capitale iberica è, infatti, la principale novità del calendario di questa stagione.

Il Madring è un circuito cittadino ricavato su delle strade pubbliche e su tratti interni al complesso fieristico IFEMA. Sostanzialmente, il concetto è il medesimo utilizzato per creare il Miami International Autodrome. Vedremo come si comporteranno le monoposto in configurazione da qualifica nell’inedita pista. Durante le prove libere sono state effettuate simulazioni, ma quanti hanno davvero tirato al limite? Oggi bisognerà farlo, esponendosi a tutti i rischi del caso.

Per la cronaca, la Ferrari ha ottenuto la prima pole position di sempre sia a Pedralbes (1951) che a Jarama (1968), rispettivametne con Alberto Ascari e Chris Amon. La Lotus è stata la prima squadra a partire davanti a tutti al Montjuic (1969) e a Jerez de la Frontera (1986), con Jochen Rindt e Ayrton Senna. L’onore è infine toccato alla McLaren al Montmelò, quando Gerhard Berger fu il più rapido nelle qualifiche del 1991. Se si aggiunge anche Valencia, teatro però solo del GP d’Europa, allora si resta con Ferrari e Felipe Massa nel 2008.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Spagna 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo in differita. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 12 settembre (orari italiani)

Ore 18:30, Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 GP SPAGNA/span>

Sabato 12 settembre (orari italiani)

Ore 12:30-13:30 Prove libere (III)

Ore 16:00 QUALIFICHE

PROGRAMMA GP SPAGNA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà le qualifiche, ma solo in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati / Differita su TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.