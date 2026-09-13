Quando la F1 su TV8 oggi, GP Spagna 2026: orario gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Spagna di F1 avrà inizio alle ore 15:00 di domenica 13 settembre. Il quattordicesimo dei ventitré atti che compongono il Mondiale 2026 si svolgerà sulla nuovissima pista del “Madring”, entrata in calendario in questa stagione e dunque ultima “new entry” sul palcoscenico della massima categoria automobilistica, arricchitasi di un contesto ulteriore, situato alle porte di Madrid.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 15.00

Il circuito ricavato attorno al centro espositivo IFEMA sarà il settantanovesimo della storia a ospitare un evento iridato. Il settimo in Spagna. Si tratta di un dato curioso, perchè il Paese iberico “aggancia” la Francia al secondo posto tra le nazioni che hanno organizzato gare di F1 in più luoghi differenti. Solamente gli Stati Uniti, con ben 12 diversi circuiti, hanno un numero superiore di autodromi o città che possono dire di aver iscritto il proprio nome nella storia della F1.

Va rimarcato come il Madring rappresenti la quarta new entry consecutiva in un contesto urbano dopo Las Vegas (2023), Miami (2022) e Jeddah (2021). Quella di portare la F1 nelle metropoli, a discapito degli autodromi veri e propri, rappresenta una tendenza ormai consolidata. Covid a parte, dal 2014 in poi, solamente un impianto permanente si è aggiunto alla lista di quelli in cui sono stati organizzati GP di F1, ossia Lusail. Per il resto, solo tracciati cittadini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Spagna 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 13 settembre

Ore 17:55, GRAN PREMIO F1, Differita in chiaro

DIRETTE SKY SPORT F1 GP SPAGNA

Domenica 13 settembre (orario italiano)

Ore 15:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP SPAGNA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. / Differita per tutti su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport.