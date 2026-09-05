A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Italia 2026: programma qualifiche in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2026 di F1 si disputeranno sabato 5 settembre dalle ore 16:00 alle ore 17:00. Va rimarcato un dato interessante riguardo la cronologia delle pole position. Dopo il filotto realizzato da Lewis Hamilton fra il 2014 e il 2017, nessun pilota è più stato in grado di partire per due volte consecutive dalla casella privilegiata. Certo, dal 2018 c’è chi si è ripetuto, ma sempre a distanza di anni.

Le 4 pole position conseguite in sequenza da Hamilton sono un record, seppur condiviso con Ayrton Senna, che a sua volta scattò dalla prima posizione per quattro anni di fila (dal 1988 al 1991). Il britannico è invece da solo se ragioniamo in termini assoluti. Lewis, per ben 7 volte è partito davanti a tutti (la prima nel 2009, l’ultima nel 2020). Senna si è “fermato” a 5, così come Juan Manuel Fangio.

Se, invece, guardiamo ai Team, si noterà come la Ferrari abbia ottenuto la pole position ben 23 volte. Non esiste altro Gran Premio in cui una scuderia possa vantare un numero maggiore di pole position. Se ragioniamo sui motori siamo addirittura a 24, perchè una delle rare pole position di un motore Ferrari non montato su una Ferrari si è materializzata nel 2008 con Sebastian Vettel, all’epoca a bordo di una Toro Rosso, spinta appunto da un propulsore del Cavallino Rampante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio d’Italia 2026 di F1. Le qualifiche dell’appuntamento saranno trasmesse gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT). La diretta delle prove libere sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su TV8.it, SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 5 settembre

Ore 16:00, Qualifiche

Le qualifiche saranno poi proposte in replica anche alle 19:25

DIRETTE SKY SPORT F1 GP ITALIA

Sabato 5 settembre

Ore 12:30-13:30 Prove libere (III)

Ore 16:00 QUALIFICHE

PROGRAMMA GP ITALIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): La diretta TV in chiaro delle qualifiche sarà proposta su TV8 (125 Sky e 8 DT), che tuttavia non mostrerà le prove libere.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Integrale, prove libere comprese.

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati / Differita su TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.