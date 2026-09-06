A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Italia 2026: programma gara in chiaro

Il Gran Premio d’Italia di F1 si disputerà alle ore 15:00 di domenica 6 settembre. Il Circus vivrà il tredicesimo dei suoi ventitré appuntamenti stagionali nel circuito di Monza, un’autentica istituzione del Mondiale. L’autodromo edificato alle porte di Milano è, infatti, quello dove si è disputato il maggior numero di GP validi per il Mondiale. Quello del 2026 sarà, difatti, il 76° della storia.

Sostanzialmente, l’Autodromo Nazionale è mancato dal calendario iridato solo nel 1980, anno durante il quale si stavano ancora completando gli indispensabili lavori di ammodernamento infrastrutturale resisi necessari sul finire degli anni ’70, quando l’intero impianto aveva ormai raggiunto le soglie dell’obsolescenza. Il drammatico incidente al via dell’edizione 1978, costato la vita a Ronnie Peterson, fu un episodio determinante per aggiornare pista e pertinenze.

Monza arriva a 76 presenze iridate. Per contestualizzare il dato, il secondo circuito più presente è Montecarlo, giunto a quota 72. Vengono poi Silverstone a 60 e Spa-Francorchamps a 59. Questi potrebbero essere definiti i quattro punti cardinali del Mondiale, poiché nessun altro tracciato ha superato le 50 presenze. Chi di dovere, dovrebbe ricordarsene, perchè se non si rispetta il proprio passato, non si può avere un futuro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio d’Italia 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 D.T.), nonché per tutti gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); diretta streaming su TV8.it, SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 6 settembre

Ore 15:00, GRAN PREMIO F1, Diretta

La gara sarà proposta in replica anche alle 19:40.

DIRETTE SKY SPORT F1 GP ITALIA

Domenica 6 settembre

Ore 15:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP ITALIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky, 8 DT)

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: TV8.it per tutti; SkyGO e Now, solo per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.