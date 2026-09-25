A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Azerbaijan 2026: programma differita qualifiche in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan 2026 di F1 si disputeranno venerdì 25 settembre dalle ore 14:00 alle ore 15:00. Almeno, così dice la teoria. All’atto pratico, è verosimile che vi possano essere ritardi dovuti all’esposizione di una o più bandiere rosse. D’altronde il tracciato urbano di Baku non concede alcun margine d’errore e andare a sbattere contro le barriere è un’eventualità più che probabile.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 10.30 E 14.00

Il circuito è lungo 6.003 metri e alterna tratti molto veloci ad altri guidati. Il rettilineo dei box é lungo ben 2,2 km, dunque più di un terzo del giro! Il rettifilo è preceduto da un tratto con curve da affrontare in pieno che permette alle monoposto di raggiungere velocità folli e di sfruttare la scia per lanciare un’attacco subito dopo il traguardo. In realtà, le prime sette curve sono tutte a 90°. Un’altra criticità è l’anello che circonda la città vecchia, strettissimo.

La Ferrari ha realizzato ben 5 pole position nella sua storia, 4 delle quali con Charles Leclerc, partito davanti a tutti nel 2021, 2022, 2023 e 2024. In precedenza, Sebastian Vettel, era stato il migliore di tutti nella qualifica del 2018. Incredibile pensare che, nonostante questa pletora di acuti in qualifica, la Scuderia di Maranello non sia ancora riuscita a vincere il Gran Premio!

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio d’Azerbaijan 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo in differita. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Venerdì 25 settembre (orari italiani)

Ore 17:00, Qualifiche – Differita tv in chiaro

DIRETTE SKY SPORT F1 GP AZERBAIJAN

Venerdì 25 settembre (orari italiani)

Ore 10:30-11:30 Prove libere (III)

Ore 14:00 QUALIFICHE

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà le qualifiche, ma solo in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati / Differita su TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.