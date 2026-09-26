A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Azerbaijan 2026: programma differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Azerbaijan di F1 si disputerà alle ore 13:00 italiane di sabato 26 settembre. Il Circus vivrà il quindicesimo dei suoi ventitré appuntamenti stagionali nel circuito cittadino di Baku, che nonostante le sue criticità ha saputo imporsi come un punto fermo del calendario. D’altronde, Pecunia non olet e quella azera, foraggiata dal petrolio caspico e caucasico, è parecchia.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 13.00

Siamo giunti alla decima edizione di un appuntamento che, nel corso del tempo, ha cambiato più volte collocazione, passando da giugno ad aprile, prima di essere posizionato a settembre. Anche il nome è cambiato, poiché nel 2016 era stato chiamato anacronisticamente “Gran Premio d’Europa”. Pure il giorno della gara è stato modificato, in quanto in questo 2026 si gareggia di sabato anziché alla domenica per evitare la concomianza con il “Giorno della Memoria”.

Solo il tracciato non è cambiato! Lungo 6.003 metri il tracciato urbano di Baku è caratterizzato dal lunghissimo rettilineo di 2,2 km, dalla sequenza di curve ad angolo retto, nelle quali il rischio di contatti e incidenti è elevato, nonché dal caratteristico tratto della città vecchia, dove le F1 “fanno il pelo” alle barriere in uno dei passaggi più angusti dell’intero Mondiale..

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Azerbaigian 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 26 settembre

Ore 13:15, Qualifiche (Replica)

Ore 15:45, GRAN PREMIO F1, Differita in chiaro

DIRETTE SKY SPORT F1 GP AZERBAIJAN

Sabato 26 settembre (orario italiano)

Ore 13:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. / Differita per tutti su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport.