A che ora Gianmarco Tamberi oggi, Ultimate Championship 2026: programma preciso, tv, avversari, streaming

Oggi domenica 13 settembre (ore 19.04) andrà in scena la gara di salto in alto maschile nell’ambito degli Ultimate Championship, la neonata competizione organizzata da World Athletics e che ha già preso la nomea di Mondiale dei Mondiali. A Budapest (Ungheria) si affronteranno i migliori atleti del panorama internazionale, con in palio un montepremi complessivo di dieci milioni di dollari: i vincitori di ogni gara si garantiranno un assegno di importo pari a 150.000 dollari.

Gianmarco Tamberi sarà tra i grandi protagonisti: dopo essersi laureato Campione d’Europa e aver conquistato la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo, il fuoriclasse marchigiano andrà a caccia del colpaccio nella capitale magiara, dove tra l’altro trionfò ai Mondiali 2023. Il 34enne ha ricevuto una wild card per l’occasione e la vorrà onorare nel miglior modo possibile, forte di uno stagionale di 2.32 e di uno stato di forma apparso davvero invidiabile.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 dovrà vedersela contro avversari di un certo calibro: lo statunitense JuVaughn Harrison (detentore della miglior prestazione mondiale stagionale con 2.34), l’ucraino Oleh Doroshchuk (numero 1 del ranking mondiale, battuto da Tamberi agli Europei e capace di 2.33 nel 2026), il ceco Jan Stefela (2.32), lo statunitense Tyus Wilson, il polacco Mateusz Koldziejski (fresco di trionfo alle finali di Diamond League), il giamaicano Romaine Beckford e il messicano Erick Portillo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della gara di salto in alto maschile agli Ultimate Championship con Gianmarco Tamberi in pedana. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 fino alle ore 20.30, gratis e in chiaro, e su Sky Sport Max (canale 206) per gli abbonati; prevista la diretta streaming su Rai Play Sport 2 (gratis), Sky Go, NOW (per gli abbonati); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIANMARCO TAMBERI ULTIMATE CHAMPIONSHIP OGGI

Domenica 13 settembre

Ore 19.04 Salto in alto maschile, con Gianmarco Tamberi – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Max

PROGRAMMA GIANMARCO TAMBERI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 fino alle ore 20.30, gratis e in chiaro; Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.