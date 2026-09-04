A che ora Gianmarco Tamberi oggi in tv, Diamond League Bruxelles 2026: programma preciso, canale, streaming

Oggi, venerdì 4 settembre, Gianmarco Tamberi arriva all’ultimo appuntamento della Wanda Diamond League con una possibilità che va oltre la semplice vittoria stagionale: conquistare il quarto Diamond Trophy e diventare il saltatore in alto più vincente nella storia del circuito.

La sfida è in programma alle ore 20:06 allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, nell’ambito della cinquantesima edizione del Memorial Van Damme. Per Tamberi, capitano della Nazionale italiana, è il momento decisivo di un finale di stagione in crescendo.

Tamberi è attualmente a quota tre successi nella Diamond League, lo stesso bottino dell’amico-rivale Mutaz Essa Barshim. Dopo i trionfi del 2021, 2022 e 2024, un nuovo successo gli permetterebbe di staccare il qatariota e conquistare in solitaria il primato storico della competizione. Non è dunque soltanto una finale: per l’azzurro è l’occasione di aggiungere un altro record a una carriera già fuori dall’ordinario.

Il percorso verso Bruxelles evidenzia anche una progressiva rinascita. Dopo una prima parte dell’anno difficile, Tamberi ha ritrovato condizione fisica, continuità tecnica e fiducia proprio nella fase più importante della stagione.

Il segnale più significativo è arrivato agli Europei di Birmingham, dove ha conquistato il quarto titolo continentale con 2,32 metri, misura che rappresenta il suo Season Best. A Chorzow ha poi confermato il momento positivo, imponendosi con 2,31 metri. A completare il bilancio estivo è arrivato anche l’oro ai Giochi del Mediterraneo.

A Bruxelles mancherà Matteo Sioli, costretto al forfait per infortunio. Restano però diversi candidati capaci di mettere pressione all’azzurro: JuVaughn Harrison per gli Stati Uniti, Oleh Doroshchuk per l’Ucraina e Romaine Beckford per la Giamaica.

Di seguito il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming della prova del salto in alto maschile con Gianmarco Tamberti, parte della prima giornata delle Finali di Diamond League 2026. L’evento verrà trasmesso dalle ore 20.00 in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIANMARCO TAMBERI DIAMOND LEAGUE OGGI

Venerdì 4 settembre

20.09 Salto in alto maschile a Bruxelles (Belgio) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Sky Sport Arena, dalle ore 20.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 20.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.