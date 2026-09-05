Atletica
A che ora Andy Diaz oggi, Diamond League Bruxelles 2026: programma esatto, avversari, tv
Nella serata di oggi, sabato 5 settembre, nella seconda giornata delle Finali di Diamond League 2026 di atletica leggera in programma a Bruxelles, in Belgio, andrà in scena la gara del salto triplo maschile, che vedrà tra i protagonisti l’azzurro Andy Diaz Hernandez: la gara, che vedrà al via sei atleti, inizierà alle ore 19.23.
I cinque avversari di Andy Diaz nelle Finali di Diamond League saranno il lusitano Pedro Pichardo, il brasiliano Almir Dos Santos, il cubano Lazaro Martinez, il giamaicano Jordan Scott e l’algerino Yasser Mohammed Triki.
La diretta tv della gara del salto triplo maschile con Andy Diaz al via sarà assicurata dalle ore 20.00 su Rai Sport HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile dalle 20.00 su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.
CALENDARIO DIAMOND LEAGUE BRUXELLES 2026
Sabato 5 settembre
19.23 Gara salto triplo maschile (con Andy Díaz Hernández) – Diretta tv dalle 20.00 su Rai Sport HD e Sky Sport Arena
PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: dalle 20.00 su Rai Sport HD e Sky Sport Arena (204).
Diretta streaming: dalle 20.00 su Rai Play, Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.
ELENCO PARTECIPANTI
1 Andy Díaz Hernández (Italia)
2 Pedro Pichardo (Portogallo)
3 Jordan Scott (Giamaica)
4 Yasser Mohammed Triki (Algeria)
5 Lazaro Martinez (Cuba)
6 Almir Dos Santos (Brasile)