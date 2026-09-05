A che ora Andy Diaz oggi, Diamond League Bruxelles 2026: programma esatto, avversari, tv

Nella serata di oggi, sabato 5 settembre, nella seconda giornata delle Finali di Diamond League 2026 di atletica leggera in programma a Bruxelles, in Belgio, andrà in scena la gara del salto triplo maschile, che vedrà tra i protagonisti l’azzurro Andy Diaz Hernandez: la gara, che vedrà al via sei atleti, inizierà alle ore 19.23.

I cinque avversari di Andy Diaz nelle Finali di Diamond League saranno il lusitano Pedro Pichardo, il brasiliano Almir Dos Santos, il cubano Lazaro Martinez, il giamaicano Jordan Scott e l’algerino Yasser Mohammed Triki.

La diretta tv della gara del salto triplo maschile con Andy Diaz al via sarà assicurata dalle ore 20.00 su Rai Sport HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile dalle 20.00 su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE BRUXELLES 2026

Sabato 5 settembre

19.23 Gara salto triplo maschile (con Andy Díaz Hernández) – Diretta tv dalle 20.00 su Rai Sport HD e Sky Sport Arena

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 20.00 su Rai Sport HD e Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: dalle 20.00 su Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ELENCO PARTECIPANTI

1 Andy Díaz Hernández (Italia)

2 Pedro Pichardo (Portogallo)

3 Jordan Scott (Giamaica)

4 Yasser Mohammed Triki (Algeria)

5 Lazaro Martinez (Cuba)

6 Almir Dos Santos (Brasile)