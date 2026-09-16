Calcio a 5: Serie A 2026-2027 al via. Il “Mondo” delle rivoluzioni

La Serie A di calcio a 5 è pronta a riaccendere i riflettori. Il massimo Campionato Italiano di futsal 2026-2027 scatterà venerdì 18 settembre, con il primo turno di una stagione che si preannuncia particolarmente interessante non soltanto per la cifra tecnica delle squadre al via, ma anche per alcune importanti novità regolamentari e nella formula della competizione.

Saranno 14 le formazioni ai nastri di partenza, con il ritorno a numero pari di formazioni che permetterà di eliminare i turni di riposo durante la regular season. I campioni d’Italia della L84 Torino, reduci dallo storico trionfo della scorsa stagione, difenderanno il titolo in un torneo che vedrà al via anche la finalista Meta Catania e realtà consolidate come Napoli, Feldi Eboli, Sandro Abate Avellino, Sporting Sala Consilina e Roma 1927. Completano il quadro Pomezia, Active Network Viterbo, Capurso, Came Treviso, Petrarca Padova e le neopromosse Benevento e Giovinazzo.

La regular season sarà composta da 26 giornate, con l’ultima prevista il 9 aprile 2027. Al termine della prima fase entreranno in gioco playoff scudetto, Play-In e playout, con una post-season profondamente rinnovata rispetto al passato.

Play-In, si allarga la corsa ai playoff

La novità più significativa riguarda proprio la qualificazione alla post season. La Divisione Calcio a 5 ha introdotto, a partire da questa annata, i Play-In coinvolgendo le squadre classificate dal settimo al decimo posto. Le prime sei della regular season accederanno infatti direttamente al tabellone dei quarti di finale dei playoff scudetto, mentre le altre quattro si contenderanno gli ultimi due slot disponibili.

Il meccanismo prevede inizialmente la sfida tra 7ª e 8ª classificata, in gara unica sul campo della settima. La vincente accederà ai playoff, mentre la perdente avrà una seconda possibilità contro la vincente della sfida tra 9ª e 10ª, anch’essa disputata in gara unica sul campo della nona.

Una formula che porta quindi la lotta per lo Scudetto fino alla decima posizione della classifica e introduce una nuova fase di partite da dentro o fuori prima dell’inizio dei playoff veri e propri. La squadra che conquisterà l’ultimo pass sarà poi inserita come ottava testa di serie del tabellone scudetto.

La “Rivoluzione” del portiere volante

L’altra grande novità della Serie A 2026-2027 riguarda il portiere di movimento, con la sperimentazione della nuova norma FIFA sul cosiddetto “Flying Goalkeeper”.

La sperimentazione, autorizzata dalla federazione internazionale e applicata al massimo Campionato Italiano, non elimina il 5 vs 4, ma modifica le modalità di utilizzo del portiere di movimento; con l’obiettivo di rendere la fase offensiva più dinamica e ridurre le situazioni di possesso finalizzate esclusivamente alla gestione del cronometro.

Si tratta di una modifica destinata ad avere un impatto importante anche dal punto di vista tattico. Le squadre dovranno infatti adattarsi a una gestione differente della superiorità numerica, con maggiore focus sulla pressione degli avversari e il target della conclusione.

L84 Torino, tutti a caccia dei campioni d’Italia

Al centro dell’attenzione ci sarà inevitabilmente la L84 Torino, campione d’Italia in carica dopo il trionfo ottenuto nella passata stagione. I piemontesi saranno chiamati a difendere il titolo in un campionato che presenta diversi possibili protagonisti.

Tra le formazioni più attese vi è anche la Meta Catania, finalista nell’ultima corsa scudetto, mentre Napoli, Feldi Eboli, Sandro Abate, Sporting Sala Consilina e Roma 1927 rappresentano altre realtà che puntano a inserirsi nella parte alta della classifica.

Particolare curiosità anche per le neopromosse Benevento e Giovinazzo, chiamate al salto di categoria, e per il ritorno del Petrarca Padova nel massimo campionato.

La prima giornata offrirà subito diversi spunti: la L84 Torino riceverà la Roma 1927, mentre la Meta Catania farà visita alla Came Treviso, con Active Network e Feldi Eboli a incrociarsi al pari di Giovinazzo-Sandro Abate, Benevento-Capurso, Napoli-Petrarca e Sporting Sala Consilina-Fortitudo Pomezia.