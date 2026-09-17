Moto3, Maximo Quiles al Red Bull Ring è pronto a chiudere i conti con il record di vittorie stagionali all’orizzonte…

Prosegue senza soluzioni di continuità il Mondiale Moto3 2026. Dopo la tappa romagnola di Misano Adriatico con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, infatti, è già tempo di rimettersi in sella dato che nel fine settimana in arrivo si disputerà l’attesissimo Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del campionato.

Sullo splendido scenario del Red Bull Ring ci attende un weekend di capitale importanza per l’intera stagione. La classifica generale sta iniziando a prendere una dimensione ben chiara e definita e la tappa sulla pista incastonata tra i monti della Stiria ci dovrà dire se il trend sarà confermato o se, viceversa, tutto sarà rimesso in discussione.

Maximo Quiles è davvero pronto per blindare il suo titolo? Al momento tutto sembra portare verso un deciso “sì” come risposta e, effettivamente, il ruolino di marcia dello spagnolo è letteralmente impressionante (anzi, il record di vittorie di David Alonso è a forte rischio). 13 gare disputate su 14, condite da 8 vittorie, 3 secondi e un terzo posto. Le due ultime affermazioni, Aragon e Misano, sono arrivate in maniera consecutiva dopo il ko di Silverstone e, oggettivamente, nessuno in questo momento potrebbe pensare ad un epilogo della stagione diverso da un suo titolo vinto in carrozza.

Maximo Quiles, infatti, veleggia al comando della graduatoria generale con la bellezza di 281 punti e un confortante e rassicurante +107 su David Almansa, reduce da un successo e due secondi posti. Terza posizione per Alvaro Carpe con 159 e quarta per Brian Uriarte con 153. In casa Italia, invece, Matteo Bertelle proverà a confermarsi dopo il quarto posto di Misano, mentre Guido Pini, dopo un ottimo inizio di annata (come non ricordare la vittoria di Austin?) sembra letteralmente svanito ed in mare aperto.