Zaynab Dosso: “Cambiamento drastico, peso diverso alla pista. Sono underdog, mi piace andare a caccia”

Zaynab Dosso sarà tra le italiane di punta nella prima giornata degli Europei 2026 di atletica, che scatteranno lunedì 10 agosto a Birmingham. L’allieva di coach Giorgio Frinolli sarà impegnata in serata sui 100 metri: prima la semifinale e poi l’eventuale atto conclusivo, con l’obiettivo di essere protagonista dopo aver conquistato la medaglia di bronzo due anni fa a Roma. L’estate non è stata delle migliori per la primatista italiana (11.01 nel 2024 allo Stadio Olimpico), ma nel grande evento potrà stupire.

La Campionessa del Mondo dei 60 metri indoor si è raccontata attraverso i canali federali: “Non è stato l’avvicinamento che ci immaginavamo. Da marzo ho affrontato un cambiamento drastico nella vita privata: un trasloco, fatto da sola, terminato soltanto a giugno. Confermo che è una delle cose più traumatiche (scherza, n.d.r.) ma ho dovuto dare un peso diverso alle cose in pista, affrontate in modo più leggero finora. L’obiettivo era qui, su questo evento. Poi una delle mie migliori amiche, che non vedo da otto anni, vive proprio qui, a pochi passi dallo stadio. E mi fa pensare alla strada percorsa da Rubiera, in Emilia, fino a qui”.

La velocista emiliana non sarà la grande favorita della vigilia, ma ha i mezzi per potersi togliere delle soddisfazioni importanti nell’evento di riferimento per questa stagione: “Essere un’underdog per me è divertente. È una definizione che rappresenta questo momento. Sono nel presente, vivo oggi e domani. E posso dire a me stessa che mi piace andare a caccia. Per andare in finale, realisticamente, potrebbe servire già in semifinale un tempo sotto gli undici secondi. Tra le rivali, la britannica Amy Hunt sembra la più costante ma non bisogna sottovalutare nessuno”. Per gran parte della stagione l’azzurra non si è sentita al massimo: “Mi dicevo: ok, non potevo volere troppo da me in pista, ma so che sono pronta”.