Wyndham Championship 2026, Brennan raggiunge Hossler in vetta a 18 buche dalla fine

È ancora Hossler, raggiunto in vetta dal connazionale Michael Brennan, a guidare la classifica ad un giro dalla fine del Wyndham Championship, torneo che si sta disputando sui fairway del Sedgefield Country Club di Greensboro, North Carolina. Ad Hossler, in prima posizione da inizio evento, è bastato un -4 per mantenere la leadership e portarsi a -16 dul totale mentre Brennan ha chiuso il 3º round in -7.

Nelle posizioni alte del leaderboard è arrivato anche Tom Kim, anche lui con un -7 di giornata che lo ha catapultato in 3ª piazza in solitaria a -15. Non perde contatto con i fuggitivi neanche Alex Noren che dopo un -5 nel moving day si è piazzato in T4 a -14 insieme ad Alex Smalley. Chiudono la top 10, invece, Davis Thompson a -13 in 6ª posizione, Kevin Yu a -12 in 7a e Smith, Echavarria e Hall in T8 -11.

Rimasto appena fuori dai primi dieci il giaponese Hideki Matsuyama che chiude le prime 54 buche in -10 in T11 mentre Jackson Koivun (fresco vincitore del 3M Open), si trova a -9 in T15. Buona gara, fin qui, anche di Jordan Spieth e Justin Thomas che si situano a 18 buche dalla fine a -8 in T21. Battuta d’arresto importante, invece, per Brooks Koepka che dopo un avvio più che discreto di torneo ha chiuso sabato con un +4 giornaliero che lo ha riportato in 65esima posizione con uno score totale di -3.

Il percorso, fin qui, ha giocato molto facile con il taglio posizionato dopo venerdì a -3 e un totale di 97 golfisti sotto par. Rimasto fuori, purtroppo, Stefano Mazzoli dopo due giri in 68-72.