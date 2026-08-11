WTA Toronto 2026, Swiatek e Svitolina si sfideranno in semifinale nella parte alta del tabellone

Si entra sempre più nelle fasi decisive della competizione. Il torneo WTA di Toronto torna in campo per i quarti di finale della parte alta del tabellone. La polacca Iga Swiatek e l’ucraina Elina Svitolina rispettano il pronostico favorevole e si sfideranno nella prima semifinale del torneo canadese.

Nel primo incontro di giornata la polacca Iga Swiatek, testa di serie numero sette, travolge la russa Diana Shnaider, testa di serie numero quindici, 6-2 6-1. Nel primo set la polacca sfrutta la seconda possibilità per operare il break in apertura e consolida il vantaggio con il 2-0. Swiatek non concede nulla sui propri turni di battuta, strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 5-2 e chiude 6-2 al secondo set point.

Nel secondo parziale il copione non cambia. La testa di serie numero sette rompe l’equilibrio iniziale al terzo gioco con il break del 2-1, strappa nuovamente la battuta alla russa per issarsi sul 4-1 e trasforma il secondo match point per il definitivo 6-1.

Elina Svitolina, numero nove del tabellone, rimonta la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero sedici, 3-6 6-0 6-3 in un’ora e trentaquattro minuti di gioco. La russa indirizza il parziale di apertura a proprio favore con il break del 3-2 e chiude 6-3 al primo set point. La tennista ucraina, dopo aver dominato la seconda frazione di gioco, vola sul 4-1 con due break e firma il definitivo 6-3 al secondo match point.