WTA Toronto 2026, sfuma il titolo in doppio per Sara Errani. L’azzurra si arrende in finale

Sfuma il titolo numero trentasette della carriera in doppio per Sara Errani. A Toronto la tennista romagnola, in coppia con l’americana Nicole Melichar-Martinez, è stata sconfitta dalle numero uno del seeding, Katerina Siniakova e Shuai Zhang. La ceca e la cinese si sono imposte in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco.

Resta comunque un ottimo torneo quello di Errani e della nuova compagna. Dopo l’infortunio di Jasmine Paolini, che proseguirà anche a Cincinnati e con lo US Open che resta in dubbio (potrebbe giocare solo in singolare), Sarita sembra aver trovato un’ottima compagna di doppio come Melichar-Martinez, trovando subito una finale al secondo torneo giocato insieme.

I primi quattro game si decidono tutti al punto decisivo, ma si segue comunque l’andamento dei turni di servizio. Nel settimo gioco Errani/Melichar-Martinez non riescono a sfruttare due palle break, mentre nell’ottavo game Siniakova/Zhang riescono a strappare la battuta alla coppia italo-statunitense. La ceca e la cinese chiudono così il primo set in loro favore per 6-3.

Grande equilibrio in avvio di secondo set, anche se Errani/Melichar-Martinez riescono a cancellare una palla break nel terzo game. Nel settimo game Siniakova/Zhang si procurano due palle break e basta la prima alle teste di serie numero uno. La ceca e la cinese tengono poi i propri turni in battuta e vincono il set per 6-4.