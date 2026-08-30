WTA Monterrey 2026, Parry doma Mertens e festeggia il primo titolo nel circuito maggiore

Nella finale del torneo WTA 500 di Monterrey, ultimo test ufficiale per le giocatrici prima del via dello US Open, la francese Diane Parry, giocatrice in costante ascesa, doma la belga Elise Mertens, testa di serie numero due, 6-4 0-6 6-3 in due ore e trentuno minuti.

La francese difende il turno di battuta inaugurale, sfrutta la seconda opportunità per il break del 2-0 e allunga fino al 4-1. Mertens reagisce, confeziona una serie di tre giochi consecutivi e impatta 4-4. Parry sigla il 5-4 ai vantaggi e trasforma il primo set point per firmare il 6-4.

Nella seconda frazione la musica cambia radicalmente. La giocatrice belga concretizza la terza possibilità per operare il break in apertura e strappa il servizio alla rivale per scappare sul 3-0. Mertens non si volta più indietro, continua a spingere e chiude 6-0 al secondo set point.

La tennista transalpina annulla due palle dello 0-1, opera il break del 2-0 quando sfrutta la seconda possibilità e vola fino al 5-1. Mertens con un sussulto tenta la reazione e risale fino al 5-3. Parry però non trema e sigla il decisivo 6-3 al primo match point.

Parry chiude la sua prestazione con sei ace, commette dieci doppi falli e serve il 53% di prime. La francese conquista il 66% di punti sulla prima e ottiene il 40% quando serve la seconda. La giocatrice transalpina salva dodici delle diciassette palle break concesse e trasforma quattro opportunità di break sulle otto avute a disposizione. Mertens si aggiudica il computo totale dei punti 92-84.