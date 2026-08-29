WTA Monterrey 2026, la finale sarà tra Diane Parry ed Elise Mertens

Saranno la francese Diane Parry e la belga Elise Mertens a contendersi il titolo nella finale del WTA 500 di Monterrey. Questo il verdetto delle due semifinali giocate nella notte italiana, con Parry che ha sconfitto l’americana Ann Li e con Mertens che ha rimontato la ceca Nikola Bartunkova.

A ventiquattro anni Parry riesce finalmente a conquistare la sua prima finale nel massimo circuito. La francese sta vivendo la miglior stagione della sua carriera ed è ormai ad un passo dall’ingresso nelle prime trenta del mondo (attualmente è n°33). Diverso il discorso per Mertens, che invece giocherà la diciassettesima finale in carriera, con la belga che ha vinto anche dieci titoli, l’ultimo lo scorso anno sull’erba di ‘s-Hertogenbosch.

Tornando alle partite giocate, Parry ha superato in due set l’americana Li con il punteggio di 7-6 6-4 dopo due ore e cinque minuti di gioco. Nel primo set Li si è trovata per due volte avanti di un break, servendo anche per il set nel nono game, ma si è fatta recuperare da Parry. Incredibile l’andamento del tie-break con l’americana avanti per 6-2, ma che ha mancato poi cinque set point consecutivi (sono sette in totale nel primo parziale), con Parry che ha rimontato e vinto clamorosamente per 9-7. I colpi di scena non sono mancati nemmeno nel secondo set, visto che Li si è trovata subito avanti di un break. La francese ha poi recuperato ancora e dopo una serie di palle break da una parte e dall’altra, ha strappato nuovamente il servizio nel decimo game, chiudendo sul 6-4.

Decisamente rocambolesca anche la vittoria di Elise Mertens nell’altra semifinale. La belga ha sconfitto la ceca Nikola Bartunkova in tre set con il punteggio di 1-6 6-4 6-2 dopo due ore e diciannove minuti di gioco. Sembrava una partita completamente a senso unico, visto che la ceca ha dominato il primo set e si è portata poi avanti sul 3-0 nel secondo e poi anche 4-2 con ancora break di vantaggio. Da quel momento, però, la ceca è quasi sparita dal campo, mentre Mertens ha preso in mano il match, recuperando prima nel secondo set e poi dominando il terzo e decisivo parziale, chiudendo sul 6-2.