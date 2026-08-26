Tennis
WTA Monterrey 2026, avanti Udvardy e Vidmanova. Parry è già ai quarti di finale
Nella notte italiana si completa il primo turno e scatta il secondo del torneo WTA 500 di Monterrey, in Messico, con tre tenniste che si trovano già ai quarti di finale del tabellone di singolare femminile, privo di tenniste italiane al via.
Negli ultimi match del primo turno la numero 8 del seeding, la spagnola Cristina Bucșa, regola la qualificata magiara Anna Bondar, battuta con lo score di 6-4 6-3, mentre la qualificata ceca Darja Vidmanova elimina l’australiana Kimberly Birrell, sconfitta per 7-6 (2) 6-3.
La qualificata uzbeka Maria Timofeeva liquida la cinese Zhang Shuai, battuta con il punteggio di 6-1 6-3, mentre la lucky loser ungherese Panna Udvardy piega la resistenza della qualificata australiana Maya Joint, sconfitta con lo score di 7-6 (5) 6-1.
Nei primi tre incontri degli ottavi di finale, invece, l’ucraina Yulia Starodubtseva supera la numero 7 del seeding, l’indonesiana Janice Tjen, per 6-4 6-3, ,mentre la transalpina Diane Parry batte l’ucraina Oleksandra Oliynykova per 6-4 7-6 (3), infine la ceca Nikola Bartunkova rimonta la lucky loser di Cina Taipei, Liang En Shuo, sconfitta con lo score di 6-7 (4) 7-5 6-4.
WTA 500 MONTERREY 2026 – RISULTATI 25 AGOSTO
Primo turno
Cristina Bucșa (Spagna, 8) b. Anna Bondar (Ungheria, Q) 6-4 6-3
Darja Vidmanova (Cechia, Q) b. Kimberly Birrell (Australia) 7-6 (2) 6-3
Maria Timofeeva (Uzbekistan, Q) b. Zhang Shuai (Cina) 6-1 6-3
Panna Udvardy (Ungheria, LL) b. Maya Joint (Australia, Q) 7-6 (5) 6-1
Ottavi di finale
Yulia Starodubtseva (Ucraina) b. Janice Tjen (Indonesia, 7) 6-4 6-3
Diane Parry (Francia) b. Oleksandra Oliynykova (Ucraina) 6-4 7-6 (3)
Nikola Bartunkova (Cechia) b. Liang En Shuo (Cina Taipei, LL) 6-7 (4) 7-5 6-4