Tennis
WTA Monterrey 2026, Ann Li e Janice Tjen approdano agli ottavi. Fuori Donna Vekic
Prosegue il primo turno del torneo WTA 500 di Monterrey, in Messico: nella notte italiana si giocano 5 incontri del tabellone di singolare femminile, privo di tenniste italiane al via. Avanza agli ottavi la numero 5 del seeding, la statunitense Ann Li, che liquida la colombiana Camila Osorio con il netto score di 6-1 6-2.
Si risolvono tutti in rimonta gli altri confronti odierni: la numero 7 del tabellone, l’indonesiana Janice Tjen, elimina la wild card ucraina Dayana Yastremska con lo score di 2-6 6-3 7-6 (5), mentre la wild card statunitense Alycia Parks estromette la croata Petra Marcinko con il punteggio di 2-6 6-4 6-4.
La danese Clara Tauson dà un dispiacere al pubblico di casa superando la wild card messicana Renata Zarazua, battuta con il punteggio di 3-6 6-3 6-0, infine la transalpina Diane Parry firma l’impresa di giornata piegando la testa di serie numero 6, la croata Donna Vekic, sconfitta con lo score di 6-7 (5) 6-4 6-1.
WTA MONTERREY 2026 – RISULTATI 24 AGOSTO
Primo turno
Ann Li (Stati Uniti, 5) b. Camila Osorio (Colombia) 6-1 6-2
Janice Tjen (Indonesia, 7) b. Dayana Yastremska (Ucraina, WC) 2-6 6-3 7-6 (5)
Alycia Parks (Stati Uniti, WC) b. Petra Marcinko (Croazia) 2-6 6-4 6-4
Clara Tauson (Danimarca) b. Renata Zarazua (Messico, WC) 3-6 6-3 6-0
Diane Parry (Francia) b. Donna Vekic (Croazia, 6) 6-7 (5) 6-4 6-1