Tennis
WTA Cincinnati 2026, Venus Williams sconfitta all’esordio. Avanti Samsonova, Stephens e Kenin
Prosegue il primo turno del WTA 1000 di Cincinnati, in Ohio (Stati Uniti), che vede andare in scena il derby italiano tra Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocciaretto, conclusosi anzitempo per il ritiro di quest’ultima sul 5-3 del primo set. Esce all’esordio la statunitense Venus Williams, sconfitta dalla colombiana Emiliana Arango, che si impone con un doppio 6-2.
Giornata di derby, oltre a quello azzurro: la sfida tra le ceche Sara Bejlek e Karolina Pliskova va alla prima per 6-0 6-2, mentre il match tra le ucraine Daria Snigur e Yuliia Starodubtseva sorride alla prima per 6-4 6-3. La spagnola Jessica Bouzas Maneiro elimina la magiara Anna Bondar con lo score di 6-3 7-6 (5), mentre la ceca Nikola Bartunkova rimonta l’armena Alina Charaeva, sconfitta per 4-6 6-4 6-3.
La russa Anna Blinkova supera in rimonta la thailandese Mananchaya Sawangkaew, battuta per 1-6 6-2 6-3, mentre la statunitense Peyton Stearns elimina la britannica Harriet Dart per 6-1 7-6 (6). La teutonica Tamara Korpatsch sconfigge l’australiana Maya Joint con lo score di 0-6 6-3 6-4, infine l’elvetica Viktorija Golubic liquida la statunitense Alycia Parks con un duplice 6-2.
L‘australiana Talia Gibson rimonta e batte l’austiaca Lilli Tagger con il punteggio di 4-6 6-1 7-5, mentre l’ucraina Oleksandra Oliynykova regola la statunitense Elvina Kalieva per 6-4 6-1. La cinese Wang Xiyu approfitta del ritiro dell’uzbeka Maria Timofeeva, giunto sul 6-0 3-0, mentre l’altra cinese Wang Xinyu supera la belga Hanne Vandewinkel per 6-4 6-3.
La ceca Tereza Valentova regola la statunitense Mary Stoiana con il punteggio di 6-2 7-6 (4), mentre la russa Liudmila Samsonova piega la kazaka Yulia Putintseva con lo score di 7-6 (5) 5-7 7-5. La statunitense Sloane Stephens elimina l’austriaca Sinja Kraus per 7-5 6-3, infine l’altra statunitense Sofia Kenin rimonta la tedesca Eva Lys, sconfitta per 1-6 6-3 6-3.
WTA 1000 CINCINNATI – RISULTATI 14 AGOSTO
Primo turno
Lucrezia Stefanini b. Elisabetta Cocciaretto 5-3 ritiro
Sara Bejlek b. Karolina Pliskova 6-0 6-2
Jessica Bouzas Maneiro b. Anna Bondar 6-3 7-6 (5)
Daria Snigur b. Yuliia Starodubtseva 6-4 6-3
Nikola Bartunkova b. Alina Charaeva 4-6 6-4 6-3
Anna Blinkova b. Mananchaya Sawangkaew 1-6 6-2 6-3
Peyton Stearns b. Harriet Dart 6-1 7-6 (6)
Emiliana Arango b. Venus Williams 6-2 6-2
Tamara Korpatsch b. Maya Joint 0-6 6-3 6-4
Viktorija Golubic b. Alycia Parks 6-2 6-2
Talia Gibson b. Lilli Tagger 4-6 6-1 7-5
Oleksandra Oliynykova b. Elvina Kalieva 6-4 6-1
Wang Xiyu b. Maria Timofeeva 6-0 3-0 ritiro
Wang Xinyu b. Hanne Vandewinkel 6-4 6-3
Tereza Valentova b. Mary Stoiana 6-2 7-6 (4)
Liudmila Samsonova b. Yulia Putintseva 7-6 (5) 5-7 7-5
Sloane Stephens b. Sinja Kraus 7-5 6-3
Sofia Kenin b. Eva Lys 1-6 6-3 6-3