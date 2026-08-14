Tennis
WTA Cincinnati 2026, Townsend e Boisson vincono all’esordio. Subito fuori Kasatkina e Linette
Sono tredici gli incontri del primo turno del WTA 1000 di Cincinnati (Ohio, USA) che si completano nella prima giornata di sfide: spicca la vittoria della francese Lois Boisson, che elimina la statunitense Ashlyn Krueger con il punteggio di 6-3 6-2.
L’uzbeka Kamilla Rakhimova supera l’australiana Kimberly Birrell con un doppio 6-2, mentre la statunitense Taylor Townsend rimonta la colombiana Camila Osorio per 3-6 6-3 6-3, infine la turca Zeynep Sonmez elimina l’australiana Daria Kasatkina per 2-6 7-6 (4) 6-3.
L‘ucraina Anhelina Kalinina rimonta la ceca Darja Vidmanova per 4-6 6-4 6-2, mentre la svizzera Simona Waltert batte la croata Petra Marcinko per 5-7 6-4 6-2, infine la romena Elena-Gabriela Ruse liquida la polacca Magda Linette per 6-0 6-3.
La polacca Magdalena Frech supera la croata Antonia Ruzic con lo score di 6-2 7-5, mentre la tedesca Tatjana Maria elimina l’ucraina Dayana Yastremska per 6-1 6-2, infine la transalpina Diane Parry piega la statunitense con il punteggio di Caroline Dolehide 6-4 7-6 (7).
La spagnola Cristina Bucsa supera in tre set la magiara Panna Udvardy, sconfitta per 6-2 1-6 7-5, mentre la britannica Katie Boulter riesce ad avere la meglio sulla statunitense Katie Volynets per 7-5 0-6 6-4, infine il derby statunitense sorride a Caty McNally, che regola McCartney Kessler con lo score di 6-3 6-4.
WTA 1000 CINCINNATI 2026 – RISULTATI 13 AGOSTO
Primo turno
Kamilla Rakhimova b. Kimberly Birrell 6-2 6-2
Taylor Townsend b. Camila Osorio 3-6 6-3 6-3
Zeynep Sonmez b. Daria Kasatkina 2-6 7-6 (4) 6-3
Anhelina Kalinina b. Darja Vidmanova 4-6 6-4 6-2
Simona Waltert b. Petra Marcinko 5-7 6-4 6-2
Lois Boisson b. Ashlyn Krueger 6-3 6-2
Elena-Gabriela Ruse b. Magda Linette 6-0 6-3
Magdalena Frech b. Antonia Ruzic 6-2 7-5
Tatjana Maria b. Dayana Yastremska 6-1 6-2
Diane Parry b. Caroline Dolehide 6-4 7-6 (7)
Cristina Bucsa b. Panna Udvardy 6-2 1-6 7-5
Katie Boulter b. Katie Volynets 7-5 0-6 6-4
Caty McNally b. McCartney Kessler 6-3 6-4