WTA Cincinnati 2026, Stefanini sfrutta il ritiro di Cocciaretto e avanza al secondo turno

Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo di Cincinnati, Lucrezia Stefanini, numero 144 del ranking WTA, approfitta del ritiro della connazionale Elisabetta Cocciaretto sul 5-3 a proprio favore dopo quarantuno minuti e guadagna così il pass per i trentaduesimi di finale, turno in cui sfiderà la giocatrice ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero ventidue.

Stefanini apre le ostilità con il rapido turno di battuta inaugurale. La marchigiana, dopo aver annullato la possibilità dello 0-2, lascia partire il gran rovescio lungolinea con cui forza l’errore della rivale per l’1-1. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta delle due contendenti, anche se la numero 60 WTA deve annullare tre palle break.

Nel settimo gioco Cocciaretto spinge, si procura ben quattro palle break, ma non riesce a sfruttarle e consegna il 4-3 alla rivale prima di chiedere l’intervento del medico per la misurazione della pressione e per uno stato di salute che non sembra certamente quello più appropriato per l’impegno agonistico con il consueto ginocchio che sembra continuare a dare noie.

La giocatrice nativa di Ancona rientra in campo, ma la situazione non migliora e la sua avversaria firma il break a 15 del 5-3. A quel punto Cocciaretto decide di alzare bandiera bianca e opta per il ritiro consegnando la vittoria alla rivale che avanza così al secondo turno e raccoglie punti importanti in classifica.