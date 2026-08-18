WTA Cincinnati 2026, Rybakina, Pegula e Swiatek approdano agli ottavi

I match valevoli per i sedicesimi di finale della parte bassa del tabellone caratterizzano il programma di giornata del torneo WTA di Cincinnati. Le favorite non incontrano particolari difficoltà e passano il turno senza problemi. Rybakina, Pegula e Swiatek, che cede un set, approdano così agli ottavi di finale.

La polacca Iga Swiatek, vincitrice del torneo di Toronto e testa di serie numero sette, rimonta la greca Maria Sakkari, ventinovesima favorita del tabellone, 4-6 6-1 6-1 in due ore di gioco. La statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero tre, supera la connazionale Emma Navarro 7-5 6-2 in un’ora e quarantadue minuti.

La kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero due, regola la polacca Magdalena Frech, numero quarantuno WTA, 6-4 7-6(2) in un’ora e cinquantanove minuti. In chiusura di giornata l’americana Amanda Anisimova, numero nove del tabellone, rimonta la filippina Alexandra Eala 4-6 6-4 6-2 in due ore e ventotto minuti. La romena Sorana Cirstea, testa di serie numero quindici, capitalizza il ritiro della russa Anna Kalinskaya sul 6-7(4) 6-1 5-0 a proprio favore.

La russa Diana Shnaider, testa di serie numero quattordici, piega la polacca Maja Chwalinska 6-2 7-6(3) in due ore e diciotto minuti. La ceca Linda Noskova, testa di serie numero sei, elimina la danese Clara Tauson 7-6(3) 6-2 in un’ora e trentanove minuti. La francese Diane Parry, numero 66 del ranking, ribalta la connazionale Lois Boisson 4-6 6-4 6-3 al termine di una battaglia di due ore e quarantadue minuti.