WTA Cincinnati 2026: Lucrezia Stefanini eliminata da Marie Bouzkova al secondo turno

Si chiude al secondo turno, dopo una cavalcata partita dalle qualificazioni, il WTA 1000 di Cincinnati per Lucrezia Stefanini. La toscana deve cedere per 6-2 6-4 alla ceca Marie Bouzkova, che ora attenderà una tra la tedesca Tamara Korpatsch e l’americana Iva Jovic. In ogni caso, per Stefanini un buon risultato che le potrà permettere di tentare, un’altra volta, una scalata che la possa portare dentro le 100.

Nel primo set l’italiana rischia subito dovendo cancellare in modo quasi immediato una palla break, ma a sua volta riesce a creare qualche grattacapo a Bouzkova. La ceca, però, dopo aver recuperato da 15-30 nel quarto game, va a prendersi ai vantaggi il break nel quinto. E si tratta dell’inizio di un vero assolo che la trascina fino al 6-2, anche se le servono 39 minuti.

Decisamente più interessante, per certa misura, il secondo parziale. Si sovrappongono il momento migliore di Stefanini e quello peggiore di Bouzkova, tant’è che arriva il break per l’azzurra nel quarto game, e ai vantaggi. La gioia dura poco, però, perché tutti i tre game successivi, abbastanza duri, vanno in mano alla ceca. Neppure un medical timeout, chiamato per un problema nella zona coscia-anca, aiuta. O meglio, è vero che Stefanini una palla del 4-4 ce l’ha subito, ma questa passa e si rivela l’ultimo treno.

Nell’ora e 44 minuti di gioco il vero problema di Stefanini non è neppure nelle percentuali di prime in campo (68,3% contro 50,9% di Bouzkova), ma nell’efficacia, 24/43 contro il 21/28 della ceca. Che, peraltro, anche con le tante seconde che deve servire si rivela più efficace (16/27 contro 9/20, che in proporzione è tanto).