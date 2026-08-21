Tennis
WTA Cincinnati 2026, la prima semifinale sarà Pegula-Swiatek. Ritiro Rybakina, US Open a rischio?
Si compone la prima semifinale, quella della parte bassa del tabellone, del torneo WTA 1000 di Cincinnati: a sfidarsi nel penultimo atto di sabato saranno la statunitense Jessica Pegula, vittoriosa in tre set sulla connazionale Amanda Anisimova, e la polacca Iga Swiatek, che approfitta del ritiro della kazaka Elena Rybakina, giunto nel primo set a causa di un infortunio che mette a rischio la sua partecipazione agli US Open.
Nel primo quarto di finale il derby statunitense va alla numero 3 del seeding, Jessica Pegula, che piega la connazionale Amanda Anisimova, numero 9 del tabellone, sconfitta con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 (4) dopo due ore e nove minuti di gioco. Nel primo set Pegula trova il break ai vantaggi del terzo game, poi difende lo strappo ed incamera la frazione sul 6-4 dopo 34 minuti. Nella seconda partita Anisimova vola sul 4-0 in avvio, Pegula accorcia sul 2-4, ma poi cede ancora il servizio ed Anisimova riequilibra il match col 6-2 in 34′. Nella frazione decisiva Pegula scappa sul 3-0 pesante, ma Anisimova trova l’aggancio sul 5-5, quando Pegula va a servire per il match. Si va al tiebreak: l’equilibrio dura fino al 4-4, poi Pegula trova il minibreak decisivo e vince sul 7-4 dopo un’ora ed un minuto di battaglia.
Nel secondo quarto di finale la numero 7 del tabellone, la polacca Iga Swiatek, approfitta del ritiro della numero 2 del seeding, la kazaka Elena Rybakina, giunto sul 4-1 del primo set, a causa di un problema alla caviglia sinistra, accusato dopo 28′ di gioco. Nel primo set la polacca salva un break point in avvio, poi nel secondo game riesce a togliere la battuta a trenta all’avversaria per poi confermare il break e scappare sul 3-0 non pesante. Nel corso del quinto game la kazaka accusa dolore alla caviglia sinistra, chiama il medical timeout alla pausa, ma al ritorno in campo non riesce ad effettuare il movimento al servizio ed è costretta ad alzare bandiera bianca dopo soli 28′ di gioco.
WTA 1000 CINCINNATI 2026 – RISULTATI 20 AGOSTO
Quarti di finale (Parte bassa del tabellone)
Jessica Pegula (USA, 3) b. Amanda Anisimova (USA, 9) 6-4 2-6 7-6 (4)
Iga Swiatek (Polonia, 7) b. Elena Rybakina (Kazakistan, 2) 4-1 ritiro