24 Ore di Le Mans
WEC, test completati in Francia per la nuova Hypercar di Ford
Primi test conclusi al Circuit Paul Ricard per la nuova Hypercar di Ford Racing, pronta per gareggiare nel FIA World Endurance Championship e nella 24h Le Mans 2027. Il marchio americano si prepara per il debutto assoluto nella classe regina e sarà una delle grandi novità dell’imminente futuro insieme a McLaren.
Logan Sargeant, Matt Campbell, Tom Blomqvist e Mike Rockenfeller si sono alternati al volante del prototipo, riconoscibile per il proprio motore 5.4-liter Coyote V8. In totale sono stati 1000 i chilometri completati in Francia, una serie di nuove prove in Europa è prevista nelle prossime settimane.
Imola e Monza faranno parte dell’avvicinamento al FIA WEC 2027, il programma si sposterà poi negli USA alla fine dell’anno con una doppia fase tra il Circuit of The Americas e Sebring.
Dan Sayers, responsabile del programma Hypercar WEC Ford Racing, ha dichiarato in una nota ufficiale: “Raggiungere Paul Ricard e portare la vettura a termine il collaudo e tre giorni interi di test è esattamente il traguardo che ci eravamo prefissati. Tutto ciò che abbiamo fatto nella fase di preparazione era finalizzato a assicurarci che, una volta scesi in pista, fossimo pronti a partire”.