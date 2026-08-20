Vuelta a España 2026: tutte le salite. GPM a ripetizione, come da tradizione

L’emozione sale, l’adrenalina scorre come nelle migliori occasioni. Sta per prendere il via una nuova magnifica storia. Nel 2025 Jonas Vingegaard si è imposto davanti al portoghese Joao Almeida e al britannico Tom Pidcock creando così le premesse per quella Tripla Corona completata poi a maggio 2026 al Giro d’Italia. La Vuelta a España sta per iniziare l’edizione numero 81.

La storica corsa a tappe spagnola prenderà il via sabato 22 con la cronometro di Monaco e terminerà domenica 13 settembre a Granada, traguardo scelto per la frazione conclusiva. I ciclisti si daranno battaglia su un percorso di 3308,8 chilometri suddiviso in 21 tappe.

La Vuelta si conferma corsa impegnativa e decisamente selettiva. I numeri testimoniano con efficacia la complessità di uno dei tracciati più difficili degli ultimi anni: sette arrivi in quota, 51 GPM, 495,8 chilometri da affrontare in salita e un dislivello positivo pari a 26350 metri.

Il successo finale sembrerebbe, a meno di eventi imponderabili, già prenotato. La lotta per il podio è però decisamente aperta: chi sa esaltarsi quando la strada sale e le pendenze aumentano potrebbe partire in vantaggio rispetto ai diretti rivali. Andiamo a scoprire tappa per tappa tutte le difficoltà altimetriche proposte dalla corsa iberica.

GPM VUELTA A ESPAÑA 2026

PRIMA TAPPA (9,4 km, sabato 22 agosto): Monaco-Monaco

SECONDA TAPPA (214,3 km, domenica 23 agosto): Monaco-Manosque. Alto Châteauneuf-Grasse (terza categoria, 53,5 km), Col de Saint Andrieu (terza categoria, 114 km).

TERZA TAPPA (174 km, lunedì 24 agosto): Gruissan-Aude – Font Romeu. Col de Mont-Louis (prima categoria, 158 km), Font Romeu (seconda categoria, 174 km).

QUARTA TAPPA (104,8 km, martedì 25 agosto): Andorra la Vella – Andorra la Vella. Port d’Envalira (prima categoria, 25,2 km), Collada de Beixalis (prima categoria, 59,3 km), Coll d’Ordino (prima categoria, 78,7 km), Alto de La Comella (terza categoria, km 100).

QUINTA TAPPA (173,4 chilometri, mercoledì 26 agosto): Falset. Costa Daurada – Roquetes. Terres de l’Ebre. Puerto de Paüls (terza categoria, km 149)

SESTA TAPPA (177,4 km, giovedì 27 agosto): Alcossebre – Castelló. Puerto de La Serratella (seconda categoria, 40,6 km), Coll de la Bandereta (terza categoria, 66,3 km), Alto del Desierto de las Palmas (seconda categoria, km 129), Puerto El Bartolo (km 157).

SETTIMA TAPPA (149,8 km, venerdì 28 agosto): Vall d’Alba – Aramón Valdelinares.

Puerto El Remolcador (seconda categoria, km 52,2), Alto de Zucaina (terza categoria, km 66,9),

Puerto Fuente de Rubielos (terza categoria, km 104), Puerto de San Rafael(seconda categoria, km 137), Aramón Valdelinares (prima categoria, km 150).

OTTAVA TAPPA (171 km, sabato 29 agosto): Puçol – Xeraco. Puerto de Barx (seconda categoria, km 159).

NONA TAPPA (187,4 km, domenica 30 agosto): La Vila Joiosa / Villajoyosa – Alto de Aitana. Costa Blanca. Puerto de Tárbena (seconda categoria, km 36,4), Puerto de El Miserat (prima categoria, km 74,1), Puerto de Tollos (terza categoria, km 90,8), Puerto de Tudons, seconda categoria, km 122), Puerto de Benifallim (seconda categoria, km 140), Alto de Aitana (prima categoria, km 188)

DECIMA TAPPA (184,7 km, martedì 1 settembre): Alcaraz – Elche de la Sierra.

Puerto del Peralejo (terza categoria, km 47,6), Puerto de Aýna (terza categoria, km 86,3), Puerto de Aýna (terza categoria, km 163).

UNDICESIMA TAPPA (151,3 km, mercoledì 2 settembre): Cartagena-Lorca. Alto de Aledo (terza categoria, km 121)

DODICESMIA TAPPA (166,6 km, giovedì 3 settembre): Vera – Calar Alto. Alto del Cabecico (terza categoria, km 16,1), Alto de Cóbdar (terza categoria, km 57,6), Collado García (seconda categoria, km 86,8), Alto de Velefique (prima categoria, km 137), Calar Alto (prima categoria, km 166,6)

TREDICESIMA TAPPA (192,8 km, venerdì 4 settembre): Almuñécar – Loja. Alto de la Venta de la Cebada (prima categoria, km 30,9), Alto del Legionario (seconda categoria, km 80,1 ), Puerto de Granada (seconda categoria, km 155 ).

QUATTORDICESIMA TAPPA (154,5 km, sabato 5 settembre): Jaén – Sierra de La Pandera. Puerto de Los Villares (seconda categoria, km 93 ), Puerto de Locubín (seconda categoria, km 134), Sierra de La Pandera (prima categoria, km 154,5).

QUINDICESIMA TAPPA (189,7 km, domenica 6 settembre): Palma del Río – Córdoba. Puerto de la Forestal (terza categoria, km 34,5 ), Alto de Villaviciosa de Córdoba (terza categoria, km 122), Puerto Artafi (terza categoria, km 153)

SEDICESIMA TAPPA (181,1 km, martedì 8 settembre): Cortegana – La Rábida. Palos de la Frontera. Non sono previste salite.

DICIASSETESIMA TAPPA (185 km, mercoledì 9 settembre): Dos Hermanas – Sevilla. Non sono previste salite.

DICIOTTESIMA TAPPA (32 km cronometro individuale, giovedì 10 settembre):

El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera. Non sono previste salite.

DICIANNOVESIMA TAPPA (210 km, venerdì 11 settembre): Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona. Puerto de Las Abejas (seconda categoria, km 91), Puerto del Viento (seconda categoria, km 112), Peñas Blancas (prima categoria, km 210).

VENTESIMA TAPPA (186,8 km, sabato 12 settembre ): La Calahorra – Collado del Alguacil. Puerto de Los Blancares (terza categoria, km 50,9), Puerto de El Purche (prima categoria, km 94,7), Puerto de El Purche (prima categoria, km 126), Puerto de El Duque (prima categoria, km 156), Collado del Alguacil (Especial, km 186,8).

VENTUNESIMA TAPPA (112 km, domenica 13 settembre): Carrefour Granada-Granada. Non sono previste salite.