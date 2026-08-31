Vuelta a España 2026, tutte le salite e i GPM della seconda settimana

Dopo il giorno di riposo odierno, la Vuelta a España 2026 è pronta domani a ripartire per una seconda settimana fondamentale. Non mancheranno, come sempre nella corsa a tappe spagnola, le salite, che accompagneranno quasi tutte le sei tappe fino a domenica. In maglia rossa c’è sempre Enric Mas che sull’Alto de Aitana è tornato alla vittoria. Andiamo a scoprire le salite ed i GPM di una seconda settimana che può essere decisiva.

SALITE E GPM SECONDA SETTIMANA VUELTA A ESPAÑA 2026

DECIMA TAPPA (martedì 1 settembre)

Alcaraz-Eche de Sierra (184.7 km): Puerto de las Cruceras (3.2 km al 5% di pendenza media), Puerto del Peralejo (terza categoria, km 47,6), Puerto de Aýna (terza categoria, km 86,3), Puerto de Aýna (terza categoria, km 163)

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 2 settembre)

Cartagena-Lorca (151.3 km): Alto de Morrion de Totana (terza categoria, km 121)

DODICESIMA TAPPA (giovedì 3 settembre)

Vera-Calar Alto (166.6 km): Alto del Cabecico (terza categoria, km 16,1), Puerto de la Virgen (terza categoria, km 57,6), Cuesta de los Aleros (2.6 km al 6,2% di pendenza media) Puerto de Benitorafe (5.1km al 5,7% di pendenza media), Collado García (seconda categoria, km 86,8), Alto de Velefique (prima categoria, km 137), Calar Alto (prima categoria, km 166,6)

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 4 settembre)

Almuñécar-Loja (192.8 km): Alto de la Venta de la Cebada (prima categoria, km 30,9), Alto del Legionario (seconda categoria, km 80,1 ), Puerto de Granada (seconda categoria, km 155 )

QUATTRODICESIMA TAPPA (sabato 5 settembre)

Jaén-Sierra de la Pandera (154.5 km): Puertoviejo (seconda categoria, km 93 ), Puerto de Locubín (seconda categoria, km 134), Sierra de La Pandera (prima categoria, km 154,5)

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 6 settembre)

Palma del Río-Córdoba (189.7 km): Puerto del Mojon Blanco (terza categoria, km 34,5 ), Alto de Villaviciosa de Córdoba (terza categoria, km 122), Puerto Artafi (terza categoria, km 153)