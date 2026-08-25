Ciclismo
Vuelta a España 2026: tutte le classifiche. Tadej Pogacar in testa a tre graduatorie!
La Vuelta di Spagna 2026 è proseguito con la quarta tappa, che proponeva l’arrivo ad Andorra. Lo sloveno Tadej Pogacar ha attaccato quando mancavano cinquanta chilometri al traguardo e ha trionfato con quasi tre minuti di vantaggio sui più immediati inseguitori, mettendo una fortissima ipoteca sulla conquista dell’evento in terra iberica.
Il Campione del Mondo ha corso da padrone indiscusso in salita e al momento primeggia anche nella graduatoria riservata al miglior scalatore, inoltre il doppio successo di tappa (si era imposto anche a cronometro) gli permette di essere leader della classifica a punti. Tris di Pogacar, mentre il miglior giovane è il britannico Oscar Onley.
CLASSIFICHE VUELTA DI SPAGNA 2026 (dopo la quarta tappa)
CLASSIFICA GENERALE
1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 20 7:38:59
2 Roglič Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 3:21
3 Mas Enric Movistar Team 3:32
4 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 3:44
5 Onley Oscar Netcompany INEOS 3:45
6 Carapaz Richard EF Education – EasyPost 3:50
7 Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 3:57
8 Skjelmose Mattias Lidl – Trek 4:06
9 Widar Jarno Lotto Intermarché ,,
10 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 4:11
CLASSIFICA A PUNTI
1 1 – Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 82
2 2 – Hayter Ethan Soudal Quick-Step 37
3 3 – Brennan Matthew Team Visma | Lease a Bike 30
4 12 ▲8 Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 25
5 4 ▼1 van Aert Wout Team Visma | Lease a Bike 25
6 6 – Miquel Pau Netcompany INEOS 25
7 5 ▼2 Tarling Joshua Bahrain – Victorious 25
8 7 ▼1 Laporte Christophe Team Visma | Lease a Bike 24
9 16 ▲7 Onley Oscar Netcompany INEOS 22
10 Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 21
CLASSIFICA SCALATORI
1 Pogačar Tadej UAE Team Emirates – XRG 23
2 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 10
3 1 ▼2 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 6
4 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 6
CLASSIFICA GIOVANI
1 16 ▲15 Onley Oscar Netcompany INEOS 7:42:44
2 28 ▲26 Widar Jarno Lotto Intermarché 0:21
3 6 ▲3 Debruyne Ramses Alpecin – Premier Tech 0:59
4 7 ▲3 Torres Pablo UAE Team Emirates – XRG 1:42
5 9 ▲4 Brenner Marco Tudor Pro Cycling Team 2:17
6 2 ▼4 Bisiaux Léo Decathlon CMA CGM Team 4:59
7 12 ▲5 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike ,,
8 19 ▲11 Omrzel Jakob Bahrain – Victorious 5:32
9 17 ▲8 Nordhagen Jørgen Team Visma | Lease a Bike 5:41
10 30 ▲20 Pickering Finlay Team Jayco AlUla 6:09