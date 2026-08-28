Vuelta a España 2026, tappa di oggi Vall d’Alba-Aramón Valdelinares: orari, tv, favoriti. Pogacar al bivio tattico

Tappa numero sette alla Vuelta a España 2026. In scena oggi la Vall d’Alba – Aramón Valdelinares: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPAÑA DALLE 13.40

PERCORSO

149,8 chilometri da percorrere con un dislivello complessivo di 3750 metri. Il primo ostacolo sarà il Puerto El Remolcador, lungo 12,4 chilometri al 4,3%, seguito poco dopo dall’Alto de Zucaina (5,5 km al 5%). La corsa affronterà quindi il Puerto Fuente de Rubielos, 6 km al 6,3%, prima del Puerto de San Rafael, 11,1 chilometri al 4,3%, con vetta a meno di 15 chilometri dal traguardo. Gli ultimi 9,8 chilometri saranno tutti in salita verso Aramón Valdelinares, con una pendenza media del 5,9% e il traguardo posto a quasi 2.000 metri di quota.

FAVORITI

Tutta l’attesa è ancora per Tadej Pogačar, che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castelló sembra avere già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Valdelinares lo sloveno partirà chiaramente per vincere e, con un arrivo in salita, potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui riflettori su Primož Roglič, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Attenzione anche a Oscar Onley, reduce dalla giornata difficile di Castelló: riuscirà a riscattarsi? Starà alla UAE Emirates ovviamente decidere se ci sarà spazio per la fuga.

PROGRAMMA

Venerdì 28 agosto – Settima tappa Vall d’Alba-Aramón Valdelinares (149,8 km)

Orario di partenza: 13:40

Orario di arrivo previsto: 17:19

DOVE VEDERE LA SETTIMA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport