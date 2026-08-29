Vuelta a España 2026, tappa di oggi Puçol-Xeraco in tv: orari, favoriti. Volata o colpo di mano?

Ottava tappa per la Vuelta a España 2026: questo sabato che conduce la corsa da Puçol a Xeraco dovrebbe essere un giorno tranquillo per gli uomini di classifica. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA VUELTA A ESPANA DALLE ORE 13.42

PERCORSO

Il tracciato, di 171 chilometri, non presenta difficoltà altimetriche degne di nota ad eccezione del Puerto de Barx. La salita di terza categoria misura 8,5 chilometri e presenta una pendenza media del 3,9%. Scollinamento a 23 chilometri dall’arrivo, tutto il tempo per poi organizzare la volata.

FAVORITI

Tutta l’attesa è ancora per Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), il grande favorito per la volata di Xeraco dopo i successi di Manosque e Roquetes. Il britannico sembra avere qualcosa in più rispetto agli altri velocisti e anche i bookmaker lo considerano nettamente il principale candidato al successo. Alle sue spalle attenzione soprattutto a Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe). Tra le principali alternative anche Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Orluis Aular (Movistar), con Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) che probabilmente si limiterà al ruolo da gregario. Mentre per l’Italia riflettori puntati su Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) e Alessandro Romele (XDS Astana Team), entrambi già capaci di inserirsi nelle volate di questa Vuelta.

PROGRAMMA

Sabato 29 agosto – Ottava tappa Puçol-Xeraco (171 km)

Orario di partenza: 13:42

Orario di arrivo previsto: 17:20

DOVE VEDERE L’OTTAVA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport