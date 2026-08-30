Vuelta a España 2026, tappa di oggi La Vila Joiosa/Villajoyosa-Alto de Aitana. Costa Blanca: orari, tv, favoriti. Ben 6 GPM, cambia tutto senza Pogacar

Una nona tappa, l’ultima prima del giorno di riposo, molto particolare alla Vuelta a España 2026. Il ritiro di Tadej Pogacar ieri ha sconvolto la corsa, oggi però spazio ad una frazione durissima. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 12.26

PERCORSO TAPPA DI OGGI

187,4 chilometri da La Vila Joiosa all’Alto de Aitana, con quasi 5.000 metri di dislivello. Si parte con il Puerto de Tárbena (7,2 km al 5,4%), seguito dal durissimo Puerto El Miserat (5,2 km al 10%). Poi il Port de Tollos (4,1 km al 5,8%), il Puerto de Tudons (7 km al 5,3%) e il Puerto de Benifallim (4,8 km al 5,8%). Dopo un tratto di respiro arriverà il momento più atteso, con l’Alto de Aitana. L’ascesa finale misura circa 22 chilometri al 5,8%, ma sarà soprattutto l’ultimo segmento a fare la differenza: gli ultimi 6,6 chilometri salgono al 7,8%.

FAVORITI

Senza più Pogačar al via, la lotta è completamente riaperta. Enric Mas (Movistar Team) parte con la Maglia Rossa e dopo la grande prestazione di Castelló è inevitabilmente uno degli uomini da battere. Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) rappresentano le principali alternative, mentre Oscar Onley (Netcompany INEOS) e Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) possono inserirsi nella lotta per il successo. Attenzione alle fughe: uomini della UAE Team Emirates-XRG che proveranno ad andare all’attacco per dedicare la vittoria al capitano, da Vine ad Almeida, mentre l’Italia si affida a Lorenzo Fortunato.

PROGRAMMA

Domenica 30 agosto – Nona tappa La Vila Joiosa/Villajoyosa-Alto de Aitana.Costa Blanca (187,4 km)

Orario di partenza: 12:26

Orario di arrivo previsto: 17:14

DOVE VEDERE LA NONA TAPPA DELLA VUELTA A ESPAÑA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport